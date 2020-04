Radio od kuchni, dziennikarskie talenty, koncerty, reportaż. Trójka obchodzi 58 urodziny

Łukasz Szewczyk

Program 3 Polskiego Radia rozpoczął nadawanie dokładnie 1 kwietnia 1962 roku. Z okazji 58. urodzin stacja z ul. Myśliwieckiej 3/5/7 przygotowała na najbliższą środę specjalne audycje, wśród których znajdzie się m.in. okolicznościowy reportaż i audycja o radiu od kuchni. Nie zabraknie również niezapomnianych utworów z koncertów, które odbyły się w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej.

O tworzeniu radia w czasach epidemii koronawirusa opowie Iza Woźniak w materiale, który wyemitowany zostanie o godz. 6.40. O tym, jak ważne jest radio w tych czasach i o tym, że staje się ono mostem łączącym ludzi i podstawowym źródłem wiedzy opowiedzą rozmówcy Tomasza Jeleńskiego - osoby w wieku 10, 20, 30, 40 i 58 lat (emisja w popołudniowym wydaniu "Zapraszamy do Trójki" w godz. 15.00-19.00). Z kolei niebanalne zdolności dziennikarzy Trójki przybliży - o godz. 8.50 - Agnieszka Szwajgier. -- mówi reporterka. W jej niemal sensacyjnym materiale po raz pierwszy będzie można usłyszeć m.in. Beatę Michniewicz w roli krowy, Kubę Strzyczkowskiego imitującego kurę oraz Ewę Lipowicz udającą psa, który właśnie zjadł oponę.Natomiast w specjalnym reportażu Agnieszki Szwajgier(emisja po godz. 18.00) nie zabraknie wspomnień o tym, jak Trójka powstawała oraz o jej słynnych głosach. Materiały archiwalne skomentowane zostały przez obecnych dziennikarzy Trójki - Barbarę Marcinik, Ewę Lipowicz, Kubę Strzyczkowskiego, Ernesta Zozunia. W dodatku Agnieszka Szwjgier zaproponowała redaktorom Trójki zabawę - każdy miał napisać na kartce słowa związane z Trójką, z których później powstanie zdanie. Jaka będzie puenta reportażu? Tego nie wie nikt, łącznie z autorką.Nie zabraknie również urodzinowych akcentów i życzeń w stałych, antenowych pozycjach: "Urywkach z kalendarza" Filipa Jaślara (godz. 6.50) i "Pytaniach z kosmosu" Tomasza Rożka (godz. 7.15).Muzyczną klamrą spinająca urodzinową ramówkę będą piosenki wybrane z pamiętnych koncertów, które odbyły się w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej i były transmitowane w Programie 3 Polskiego Radia. Od godz. 6.00 do 23.00 - co godzinę - usłyszeć będzie można: Krzysztofa Zalewskiego, Mazolewskiego/Portera, The Waterboys, Gregory'ego Portera, LP, Simply Red, Jana Borysewicza z gośćmi, Jaromira Nohavicę, Katie Meluę, Smolika/Keva Foxa, Skunk Anansie, Amy McDonald, Sama Fendera, Laboratorium, EABS, Finka, Stanisławę Celińską i Hanię Rani.Ponadto w dniach od 1 do 5 kwietnia 2020 roku Trójka przypomni "Piosenki mojej mamy" - serial w 22 odcinkach, w którym Agata Passent opowiada o piosenkach Agnieszki Osieckiej.