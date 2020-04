Sportklub i Fightklub pozostają na wyłączność na Platformie Canal+

Łukasz Szewczyk

Nadawca sportowego kanału Sportklub oraz kanału sportów walki Fightklub przedłuża współpracę z Platformą Canal+. Oba kanały będą dostępne na wyłączność w śród satelitarnych platform telewizyjnych.

Sportklub i Fightklub dołączyły do oferty platformy satelitarnej w czerwcu 2017 roku. Nowa umowa zakłada obecność obu stacji na wyłączność na Platformie Canal+ na kolejne lata.- mówi Dirk Gerkens, CEO właściciela kanałów, czyli spółki IKO Poland srl, -- dodaje.W obecnym sezonie Sportklub transmituje zmagania o mistrzostwo Polski w Energa Basket Lidze Kobiet, Lotto Superlidze tenisa stołowego i Futsal Ekstraklasie. Sportklub to szeroka oferta motorsportu (NASCAR Xfinity Series, Supercars Championship i Le Mans Series) oraz najlepszej europejskiej koszykówki (hiszpańska ACB, turecka BSL i niemiecka BBL) i piłki ręcznej (Bundesliga). Ze względu na bieżące zawieszenie niemal wszystkich wydarzeń sportowych na świecie, w ostatnich tygodniach zmienił się nieco profil stacji. Obecnie w znacznie szerszym zakresie widzowie mogą oglądać interesujące produkcje dokumentalne, a także transmisje ze zmagań e-sportowych.Fightklub to z kolei boks i MMA, przeplatane relacjami z najlepszych gal kick-boxerskich oraz cieszącymi się uznaniem widzów seriami dokumentalnymi. Na antenie stacji widzowie oglądać mogą również archiwalne pojedynku bokserskie, a już od kwietnia czekają ich dwie kolejne niespodzianki - dwa nowe, nietransmitowane nigdy wcześniej w Polsce formaty: Tatneft Cup i Lux Fight League. Pierwszy z nich to gratka dla fanów kickoboxingu, drugi to cieszące się ogromną popularnością w Meksyku gale MMA.Na platformie Canal+ obie stacje nadal dostępne będą na tych samych kanałach: Sportklub na kanale 121, a Fightklub na kanale 129.