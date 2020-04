Prasa Online. Nowa usługa w sieci Vectra, ponad 100 tytułów w abonamencie

Łukasz Szewczyk

Prasa Online, usługa z nielimitowanym dostępem do polskiej prasy, właśnie dołączyła do portfolio oferty sieci Vectra.

Vectra rozbudowuje w swojej ofercie portfolio usług dodatkowym. Po sfinalizowaniu współpracy z TIDAL operator oferuje dostęp do cyfrowego kiosku i tym samym pozostaje jedynym operatorem telekomunikacyjnym na polskim rynku z tego typu usługą.Prasa Online umożliwia użytkownikom dostęp do ponad stu tytułów, zarówno poprzez serwis www jak i aplikację mobilną (Android, iOS). Klienci mogą korzystać z usługi na dowolnych urządzeniach (komputerze, tablecie lub smartfonie) również offline - wystarczy, że pobiorą przez aplikację gazetę na wybrane urządzenie. Korzystając z jednego konta Abonenci mogą czytać swoje ulubione wydania na dwóch urządzeniach jednocześnie, zarówno w Polsce jak i za granicą.Prasa Online wystartowała w ofercie Vectra jako prezent dla obecnych i nowych Klientów:▪ Abonenci mogą skorzystać z usługi, klikając w zamieszczony na stronie operatora link , bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przez 14 dni od momentu aktywacji;▪ nowi Klienci nabywający dowolną usługę główną VECTRA (telewizja, Internet, telefonia) również otrzymują w prezencie 14-dniowy, bezpłatny dostęp do Prasa Online.Po 14-dniowym okresie testowym dostęp do usługi wygaśnie automatycznie. Zarówno nowi jak i obecni Klienci VECTRA będą mogli skorzystać z wersji płatnej Prasa Online w cenie 19,99 zł za miesięczną subskrypcję, bez okresu zobowiązania.