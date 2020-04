Paweł Loroch w Chillizet

Łukasz Szewczyk

Paweł Loroch dołączył do zespołu Chillizet. Jest odpowiedzialny za marketing i promocję stacji. Nadal będzie prowadzić swoje dotychczasowe programy kulinarne w Antyradiu i Meloradiu.

Do jego nowych obowiązków należy m.in. przygotowanie strategii pozycjonowania marki Chillizet oraz opieka nad wszystkimi aktywnościami związanymi z promocją i wizerunkiem stacji.Paweł Loroch to dziennikarz, prezenter, autor książek i gier planszowych, a także juror konkursów kulinarnych. W latach 2005-2009 współtworzył Antyradio, gdzie pełnił funkcję dyrektora promocji. Ze stacją był związany do 2013 roku, prowadząc autorską audycję kulinarną "Gastrofaza". Współpracował też z "Pytaniem na śniadanie" w TVP2. Od 2013 do 2016 roku prowadził internetową stację radiową JemRadio.pl. Do Antyradia powrócił w 2018 roku.