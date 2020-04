Serial "Rozstania" powraca z drugim sezonem na kanał BBC First

Łukasz Szewczyk

W kwietniu 2020 roku na antenie BBC First premiera drugiego sezonu serialu "Rozstania". Nicola Walker i Stephen Mangan wcielają się w role przedstawicieli dynamicznego świata londyńskich prawników zajmujących się sprawami rozwodowymi.

Rodzina Defoe wraz z konkurencyjną firmą Noble & Hale powołuje firmę Noble Hale Defoe, łącząc dawnych zaciekłych rywali po tej samej stronie stołu. Po udanym zakończeniu fuzji Ruth zmuszona jest szukać nowego celu w życiu. Dla sióstr szczęśliwy czas przełamuje niespodziewana śmierć ojca. Podczas gdy Ninę w końcu dopadają konsekwencje jej nieodpowiedzialnego zachowania, Rose i James wracają z miesiąca miodowego z planami założenia własnej rodziny.Hannah przeprowadza głośny rozwód jednej z najpopularniejszych brytyjskich par. Prezenterka telewizyjna Fi Hansen potrzebuje pomocy w wyrwaniu się z toksycznego małżeństwa z producentem muzycznym Richim Hansenem, który zamknął jej usta umową o zachowaniu poufności, kiedy była jeszcze młoda, niedoświadczona i dość naiwna. Fi pragnie zakończyć związek oparty na przymusie i manipulacji. Ta sprawa na pewno wzbudzi zainteresowanie mediów i wypromuje nową kancelarię na londyńskim rynku. Gdy lśniąca fasada skrupulatnie skonstruowanego publicznego wizerunku pary znika, a ból i krzywda, które kryją się za marką Hansen, powoli wychodzą na światło dzienne, Hannah musi całkowicie poświęcić się sprawie, aby pomoc Fi w odzyskaniu utraconego życia.Jednocześnie z bitwą rozgrywaną w świetle fleszy Hannah prowadzi osobistą walkę o ratowanie małżeństwa. Po zdradzie Nathana solidne podstawy ich związku zaczęły pękać. Hannah czuje się w potrzasku, rozdarta między chęcią przebaczenia, a własnymi wyrzutami sumienia. Czy namiętny romans z Christie (Barry Atsma) przyczyni się do rozstania z mężem? A może Hannah odważy się prowadzić podwójne życie?"Rozstania" to autentyczny i wielowymiarowy portret instytucji współczesnego małżeństwa, ukazujący historie, które znane są każdemu, jak nie z własnego doświadczenia, to z opowieści rodziny i znajomych.Sezon liczy 6 odcinków.