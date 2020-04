Karolina Głowacka obala internetowe mity. "Cała prawda" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

W dobie Internetu wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Każdego dnia docierają do nas coraz to nowsze informacje o tym jak powinniśmy żyć, jeść czy spać. W jednej chwili rzeczy uznawane za zdrowe okazują się być szkodliwe. Jak w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek?

Żyjemy w czasach chaosu informacyjnego oraz przekonań i lęków powtarzanych z pokolenia na pokolenie. Nikt nie jest w stanie zliczyć wątpliwych internetowych teorii i rad. Nieustannie jesteśmy zalewani nowymi sensacjami, które często okazują się nieprawdziwe, a nawet szkodliwe. Producenci dają nam ogromny wybór produktów, które często nie są takie, jakimi mają być. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i nie zwariować?Co jest prawdą? Czy faktycznie kranówka jest lepsza od wody źródlanej? Czy rzeczywiście powinniśmy się bać żywności modyfikowanej genetycznie? Dlaczego sterylnie nie zawsze znaczy zdrowo i czy wszystkich zarazków należy się bać? Jakie promieniowanie jest dla nas naprawdę szkodliwe? Czy wi-fi wpływa na nasze zdrowie? Na te i wiele innych pytań odpowie nowa prowadząca TVN Style Karolina Głowacka. W 2016 roku została wyróżniona w konkursie "Popularyzator Nauki 2016" organizowanym przez PAP i MNiSW. Jest autorką audycji radiowych i współautorką wielu książek. Jest także członkinią Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, razem z ekspertami z danej dziedziny, Karolina Głowacka obali internetowe mity i pozwoli nam poznać całą prawdę ukrytą pod masą marketingowych chwytów.W pierwszym odcinku programu "Cała prawda" widzowie dowiedzą się wszystkiego o tym, co wisi w powietrzu! Według statystyk smog to zabójca kilkudziesięciu tysięcy Polaków rocznie! Czy występuje jedynie zimą, w sezonie grzewczym? Czy to brudne powietrze szkodzi też dzieciom? Jak się przed nim chronić? Karolina Głowacka spotka się z lekarzami, sprawdzi też na własnej skórze, czy maski antysmogowe są skuteczne. Jedno jest pewne - wyniki Was zaskoczą. To nie wszystko! Sprawdzimy też czy istnieje "elektrosmog", o którym tyle można przeczytać w Internecie. Promieniowanie z mikrofalówki może wpływać na zdrowie? Firmy oferujące gadżety ochronne to uczciwi przedsiębiorcy? Sprawdzimy to używając bardzo nietypowego urządzenia...