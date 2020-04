Discovery Channel pokaże dwa nowe dokumenty o pandemii koronawirusa

Łukasz Szewczyk

Szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19, nowej formy koronawirusa, budzi największy postrach naszych czasów. Z dnia na dzień ten niewidzialny zabójca wywrócił do góry nogami życie miliardów ludzi na całym świecie. Chcąc przybliżyć widzom jego naturę, a także przyjrzeć się, jak społeczeństwa dookoła globu radzą sobie z pandemią, stacja Discovery Channel przygotowała dwie nowości poświęcone tej tematyce.

Pierwsza propozycja to(premiera 3 kwietnia o godz. 23.00 w Discovery Channel). Dokument śledzi rozwój wirusa COVID-19 od miejsca jego narodzin w Chinach, oferując niezwykłe spojrzenie na miasto Wuhan w pierwszych dniach kwarantanny. Rozmowy z pracownikami służby zdrowia, ekspertami medycznymi, a także osobami bezpośrednio dotkniętymi chorobą, dają unikalny wgląd w tę złowrogą siłę natury, która szybko opanowała cały świat.Z kolei godzinny program dokumentalny(premiera 4 kwietnia o godz. 10.00 w Discovery Channel) pozwala przyjrzeć się realiom obecnej epidemii. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nawet nie przypuszczał, że to co się dziś dzieje, w ogóle jest możliwe. Świat nagle się zatrzymał, a kolejne państwa wprowadzają coraz to szersze restrykcje, mierząc się z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa. Czy można zastopować tę śmiercionośną siłę? Eksperci rzucą światło na sposoby transmisji oraz walki z COVID-19. Pokażą też, jak w ciągu zaledwie kilku tygodni śmiercionośny wirus rozprzestrzenił się z Azji do Europy, Stanów Zjednoczonych i innych miejsc na globie, spędzając sen z powiek naukowcom, pracownikom służb medycznych i ratunkowych oraz, przede wszystkim, zwykłym ludziom.