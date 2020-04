Wielkanocny festiwal rozrywki na antenie Boomeranga

Łukasz Szewczyk

Świąteczny weekend na antenie Boomeranga będzie pełen dobrej zabawy. Najmłodsi widzowie zobaczą przygody swoich ulubionych bohaterów z seriali: "Nowe Zwariowane Melodie", "Zwariowane melodie: Maluchy w pieluchach" oraz "Scooby-Doo i... zgadnij kto?".

Przerwa świąteczna upłynie w Boomerangu w towarzystwie znanych bohaterów z kultowych seriali. Widzowie będą rozwiązywać kryminalne zagadki ze strachliwym psem Scooby-Do oraz przeżywać szalone przygody z bohaterami "Zwariowanych Melodii" oraz "Zwariowanych melodii: Maluchy w pieluchach".Scooby-Doo jest ogromnym łakomczuchem i razem z swoimi przyjaciółmi: tchórzliwym Kudłatym, piękną Daphne, dociekliwą Velmą i przystojnym Fredem rozwiązuje kolejne zagadki. Młodzi detektywi demaskują kolejne potwory oraz rozpracowują logiczne łamigłówki. Podczas świątecznego maratonu Boomerang proponuje najlepsze odcinki opowiadające o przygodach tej paczki."Zwariowane Melodie" przedstawiają z kolei perypetie znanych na całym świecie, legendarnych bohaterów: Królika Bugsa, Prosiaka Porky'ego i Kaczora Daffy'ego. Ta ferajna zdecydowanie nie pozwala widzom na nudę, pakując się w kolejne, przezabawne tarapaty! Co tym razem się im przydarzy?"Zwariowane melodie: Maluchy w pieluchach" opowiadają o tej samej grupie kumpli i rozgrywają się w czasie, gdy ich bohaterowie byli dzieciakami. Serial udowadnia, że Bugs, Porky, Daffy, Tweety czy Lola oraz reszta bandy już od dziecka przeżywali szalone przygody i przyciągali do siebie komiczne kłopoty.Premiera "Wielkanocnego Festiwalu Boomeranga" w czwartek 9 kwietnia o 10:00. Emisja od 9 do 14 kwietnia o 10:00 na antenie Boomerang.