Dzień Disneya na Wielkanoc w Polsacie. Premiera "Iniemamocni 2"

Dzień Disneya w Polsacie po raz drugi. W Wielkanocny Poniedziałek (13 kwietnia 2020 roku) od wczesnego świątecznego poranka do głównego wieczornego seansu telewizja Polsat prezentować animowane i aktorskie przeboje kinowe Disneya.

Dzień Disneya w Polsacie 2020 to filmowe propozycje do oglądania w domowym zaciszu, w rodzinnym gronie. Filmowy maraton rozpocznie się od zaproszenia najmłodszych widzów na premierę animowanej baśni(godz 7:30). Potem będzie pełna ciepła i humoru nowa wersja baśniowej opowieści o Roszpunce w animowanym musicalu(godz. 9:15). Dowcipnym dopełnieniem tej historii jest krótka animacja(godz. 11:30).Dla fanów motoryzacji i nie tylko Polsat przygotował trzecią część kinowego hitu Disneya i Pixara o niezwykłych przygodach samochodu wyścigowego i jego dzielnej ekipy -(godz. 11:40). Popołudnie tego wyjątkowego dnia to prawdziwa filmowa uczta, bo upłynie pod znakiem wystawnej, ekstrawaganckiej, z plejadą gwiazd w obsadzie i w reżyserii jednego z najbardziej oryginalnych twórców kina - adaptacji powieści:(godz. 13:50) i(godz. 16:15). Następna pozycja w programie to krótkometrażowa animacja z dreszczykiem i galerią ulubionych bohaterów -(godz. 19:40).Ukoronowaniem dnia będzie kolejna przebojowa animacja Disneya i Pixara(godz. 20:00), czyli dalsze przygody najbardziej niezwykłej rodziny na świecie, której członkowie mają supermoce i walczą z przestępcami, bawią i uczą, że rodzinne więzi są najważniejsze. Premiera tego filmu w Polsacie to zarazem pierwszy pokaz na antenie otwartej w naszym kraju.