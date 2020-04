Więcej odkodowanych kanałów TV w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

W ciągu najbliższych tygodni abonenci telewizyjnych pakietów Start, Start HD i Select w UPC Polska mogą korzystać z 17 dodatkowych kanałów udostępnionych w ramach otwartych okien

Dzięki #zostanwdomu abonenci pakietów Start oraz Start HD otrzymali dostęp do kanałówi T. Fani sportu posiadających pakiet Select otrzymali bezpłatny dostęp do kanału. Otwarte okna na wszystkie wymienione kanały potrwają do 14 kwietnia 2020 roku. Do końca kwietnia 2020 roku w ramach pakietów Start oraz Start HD udostępniony został także kanałNieco młodsi fani telewizyjnej rozrywki skorzystać mogą z otwartego okna na licznych kanałach dla dzieci i młodzieży - do 15 kwietnia dla abonentów pakietów Start, Start HD oraz Select dostępny będzie kanał, zaś do końca kwietnia abonenci mogą korzystać z dostępu do kanałóworaz. Do 4 maja abonenci powyższych pakietów zyskują również dostęp do kanału, zaś dla osób korzystających z pakietu Select operator odkodował dodatkowo kanałDodatkowo do końca maja, użytkownicy pakietu Select zyskali dostęp do kanałów grupy Polsat -. Dla pakietów Start oraz Start HD aż do 30 czerwca odkodowany został kanał. Abonenci mogą korzystać także z trwającego otwartego okna dla kanału