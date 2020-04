Przegląd Sportowy z 12-stronicowym dodatkiem historycznym. 70 urodziny Grzegorza Lato

Łukasz Szewczyk

Piątkowe wydanie Przeglądu Sportowego (3 kwietnia 2020 roku) ukaże się z 12-stronicowym dodatkiem "Przegląd Sportowy Historia".

Przewodnim tematem numeru jest wyjątkowa postać i wyjątkowa okazja: 8 kwietnia 2020 roku Grzegorz Lato kończy 70 lat. To jeden z najsłynniejszych polskich piłkarzy, dwukrotny medalista mistrzostw świata, król strzelców mundialu z 1974 roku, mistrz i wicemistrz olimpijski, a potem także polityk oraz prezes PZPN.- zapewnia w wywiadzie Grzegorz Lato.W "Przeglądzie Sportowym Historia" będzie można przeczytać także materiał: "Krótki film o miłości i zapomnieniu", czyli reportaż o Henryku Kukierze, mistrzu Europy w boksie z 1953 roku.Redakcja zachęca również do lektury stałych kolumn "Historia igrzysk", "Był sobie piłkarz", czy "Petrospekcja", prowadzona przez nestora dziennikarstwa sportowego - Macieja Petruczenkę.Głównymi tematami numeru są problemy i dylematy selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, która do gry ma wrócić dopiero we wrześniu. Redakcja pisze o sportowcach i ich ograniczonym dostępie do hal, basenów, siłowni. Jednym słowem - jak radzą sobie z trudną sytuacją związaną z koronawirusem w naszym kraju i na świecie.kioskach oraz w wersji online i aplikacji mobilnej.