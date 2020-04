F1 Esports Virtual Grand Prix na żywo, pamiętny występ Ebiego Smolarka - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W ten weekend ELEVEN SPORTS będzie transmitować F1 Esports Virtual Grand Prix - wyjątkową rywalizację z udziałem aktualnych kierowców Formula 1. . Nie zabraknie również kolejnych wydań programu ELEVEN Call Live oraz unikatowych filmów dokumentalnych.

Weekendowy terminarz Eleven Sports 1

W oczekiwaniu na nowy sezon Formula 1 fani motorsportu mogą emocjonować się transmisjami wyścigów online, w których biorą udział aktualni i byli kierowcy F1. Areną najbliższego z takich wydarzeń będzie Melbourne Grand Prix Circuit. Podczas rywalizacji na symulatorach zawodnicy będą mogli sprawdzić swoją formę oraz wykazać się umiejętnością tworzenia telewizyjnego widowiska. Wliczą się bowiem nie tylko talent i refleks, ale również poczucie humoru i dystans do siebie. Przed dwoma tygodniami, podczas wirtualnego Grand Prix Bahrajnu, zwyciężył zawodnik testowy stajni Renault, Guanyu Zhou. Tym razem swój udział zapowiedzieli również tacy kierowcy jak Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi czy Johnny Herbert, a to oznacza wielkie emocje.Weekendowe wydania programubędą poświęcone najnowszym doniesieniom ze świata sportu, a w szczególności futbolu. To okres, w którym poszczególne organizacje i federacje piłkarskie mogą podejmować kolejne decyzje związane z pandemią koronawirusa. Dziennikarze ELEVEN SPORTS wyselekcjonują najbardziej istotne informacje i przeanalizują je w rozmowach z ekspertami. Nie zabraknie także meldunków z czołowych europejskich klubów i od trenujących indywidualnie zawodników. Kibice będą mogli uczestniczyć w dyskusji dzwoniąc do studia.6 sierpnia 2006 roku to data, którą polscy fani motorsportu zapamiętają na długie lata. Wówczas na słynnym torze Hungaroring swój pierwszy wyścig w Formula 1 zaliczył. Odbyło się to w specyficznych okolicznościach, bo podczasPolak zastąpił Jacquesa Villeneuve'a, który kilka dni wcześniej uległ wypadkowi. Krakowianin przystąpił do zmagań z dziewiątej pozycji wywalczonej w kwalifikacjach. Jak się potem okazało, jego debiutancki wyścig miał bardzo burzliwy przebieg. ELEVEN SPORTS pokaże w całości niezapomnianą rywalizację Kubicy z takimi sławami jak Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Jenson Button, Pedro de la Rosa czy Nick Heidfeld. Zawody będą posiadały polski oryginalny komentarz z czasów, kiedy były transmitowane. Przed ich rozpoczęciem i po zakończeniu dziennikarze i eksperci ELEVEN SPORTS omówią na żywo te pamiętne wydarzenia. Kibice będą mogli dzwonić do studia i dzielić się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu.W Eleven Sports także kolejne odcinki serii. Legenda sportów motorowych Mario Andretti ma za sobą ponad 130 występów w Formula 1. Amerykanin włoskiego pochodzenia w latach 1968 - 1982 na torach F1 odniósł 12 zwycięstw i 19 razy stanął na podium. W 1978 roku został mistrzem świata. W swojej karierze reprezentował barwy stajni Lotus, March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo i Williams. Jest jednym z zaledwie dwóch zawodników w historii, którzy mają na koncie wygrane w największych seriach wyścigowych: Formula 1, IndyCar, World Sportscar Championship i NASCAR. Na przestrzeni ponad 40 lat rywalizacji oraz po zakończeniu kariery zyskał wśród kibiców status ikony motorsportu. Twórcy filmu skupiają się głównie na latach jego największych sukcesów w F1.Wśród dokumentalnych propozycji także. Santiago Bernabéu, Camp Nou, San Mamés, Ramón Sánchez Pizjuán, Mestalla, Benito Villamarín - te nazwy mówią wiele fanom nie tylko LaLiga Santander. To stadiony-symbole hiszpańskiego futbolu, na których odbyło się wiele pamiętnych meczów. Dzięki temu wyjątkowemu filmowi dokumentalnemu kibice wybiorą się na wycieczkę po legendarnych obiektach i poznają bliżej ich wspaniałą historię.W sezonie 2009/10 jesienne derby Madrytu dostarczyły mnóstwa emocji i sporo goli. Do spotkania na Estadio Vicente Calderón szczególnie zmotywowani przystąpili piłkarze Atlético, którzy notowali fatalną serię piętnastu meczów bez wygranej z lokalnym rywalem. Real był w świetnej formie i walczył o prowadzenie w Primera División z innym ze swoich odwiecznych rywali - FC Barceloną. Spotkanie trzymało w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Po stronie gospodarzy wystąpili m.in. Sergio Agüero, Diego Forlán i Simão, a po stronie gości tacy zawodnicy jak Iker Casillas, Kaká czy Raúl.Jedne z najbardziej ekscytujących derbów Westfalii odbyły się w przedostatniej kolejce sezonu 2006/07. FC Schalke 04 przystąpiło do nich w roli lidera tabeli mając ogromne szanse na pierwsze od prawie 50 lat mistrzostwo Niemiec. Barwy tej drużyny reprezentowali wówczas m.in. Manuel Neuer i Mesut Özil. Ekipa Borussii Dortmund miała ochotę popsuć wielkie święto zaplanowane przez działaczy, kibiców i piłkarzy z Gelsenkirchen. W zespole BVB wystąpił znajdujący się w fantastycznej formie Ebi Smolarek, który okazał się jednym z bohaterów tego meczu.. Juventus FC i SSC Napoli zdominowały rozgrywki Serie A TIM w sezonie 2018/19. Ich mecz na Stadio San Paolo stanowił punkt zwrotny w walce o mistrzostwo Włoch. Azzurri przystępowali do tego starcia z nadziejami na zbliżenie się do prowadzącej w tabeli Starej Damy. W ich barwach wystąpili m.in. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Z kolei w szeregach gości nie zabrało Wojciecha Szczęsnego i Cristiano Ronaldo. Spotkanie miało burzliwy przebieg i nie zabrakło w nim goli, kontrowersyjnych sytuacji, a także żółtych i czerwonych kartek.Piątek (3 kwietnia):• godz. 13.00 Historyczny mecz: Atlético Madryt - Real Madryt (Jerzy Dudek),• godz. 20.00(na żywo)Sobota (4 kwietnia)• godz. 12.00 Historyczny mecz: Borussia Dortmund (Ebi Smolarek) - FC Schalke 04• godz. 17.00 Hit z archiwum Eleven: SSC Napoli (Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński) - Juventus FC (Wojciech Szczęsny),• godz. 20.00(na żywo)• godz. 21.00 "Legendy F1": Mario AndrettiNiedziela (5 kwietnia):• godz. 09.45 Mityczne stadiony LaLiga• godz. 15.00 FORMULA 1 Magyar Nagydij 2006 (Robert Kubica),• godz. 20.00(na żywo)• godz. 21.00b(na żywo)