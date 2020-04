Radiowa Czwórka przygotowuje do matury

Łukasz Szewczyk

Maj zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim - matura. Przez cały kwiecień radiowa Czwórka, wspierając akcję #ZostańWDomu, przygotowuje dla tegorocznych maturzystów wiele audycji, które pozwolą lepiej się przygotować do jednego z najważniejszych życiowych egzaminów.

Radiowa Czwórka rozpoczęła emisjęw adaptacji Anny Borkowskiej w znakomitej obsadzie, z udziałem m.in. Krzysztofa Kolbergera, Krzysztofa Gosztyły i Ignacego Gogolewskiego. To jedno z ważniejszych dzieł literatury polskiej, bardzo popularne wśród maturzystów, bogate źródło wątków, motywów i tematów wykorzystywanych przez uczniów zarówno w pracach pisemnych, jak i podczas egzaminu ustnego. Codziennie o godzinie 15:45, aż do 25 kwietnia, będzie można śledzić losy niezapomnianych postaci Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego. Do odcinków będzie można wracać na stronie Czwórki.Omówienia lektur, które często pojawiają się na egzaminie maturalnym lub są źródłem różnych motywów do wykorzystania, pojawią się także w specjalnie przygotowanym dla maturzystów cykluw soboty od 9:00 do 11:00. Pod tym hasłem co tydzień będzie omawiana inna lektura, m.in. "Wesele", "Ferdydurke" "Lalka", "Makbet".Więcej o lekturach maturalnych, które można znaleźć online w postaci słuchowisk czy teatru telewizji, można znaleźć w audycji(od poniedziałku do piątku od godziny 10:00). W programie znalazły się także specjalnie przygotowane playlisty z muzyką do nauki poszczególnych przedmiotów, ułożone przez dziennikarzy muzycznych stacji (od 15 kwietnia dostępne także na stronie Czwórki). A przygotowujący się do matury z przedmiotu "kultura antyczna i historia sztuki" będą mogli powtarzać w towarzystwie dziennikarzy Czwórki, którzy będą udzielać radiowych korepetycji w kwietniowe czwartki.Więcej powtórek znajdzie się wPatryka Kuniszewicza (pon. - pt. godz. 12.00-13.00). W cyklubędzie można podszkolić się z większości przedmiotów maturalnych: języka polskiego (poniedziałki), matematyki (wtorki), języka angielskiego (środy), a w czwartki z wybranych przedmiotów: 2 kwietnia z fizyki, 9 kwietnia z języka niemieckiego, 16 kwietnia z biologii, 23 kwietnia z chemii, a 30 kwietnia z WOS-u.Przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego Piotr Firan zaprasza w poniedziałki i piątki o godz. 15:35 do wysłuchania krótkich felietonów z cyklu[, w których przypomni m.in. phrasal verbs, idiomy, przydatne zwroty, którymi można "oszołomić" komisję egzaminacyjną.Dla przygotowujących się do egzaminu z historii, Czwórka także ma ciekawą propozycję. Autorzy audycji(sobota 14.00-15.00) prowadzą "Kronikę maturalną", czyli powtórkę z historii najnowszej w formie krótkich felietonów zawierających ważne daty, nazwiska, ciekawostki. Wśród przypominanych tematów znajdą się m.in. odzyskanie niepodległości przez Polskę, wojna polsko-bolszewicka, niemiecka agresja na Polskę, 17 września 1939 - agresja ZSRR na Polskę, bitwa nad Bzurą - największa bitwa kampanii wrześniowej. Prowadząca Anna Hardej przypomni także, kim byli Cichociemni, co to były procesy pokazowe, wyjaśni, co znaczą hasła "odwilż 1956", "marzec 1968", czy wprowadzenie stanu wojennego.W soboty także gratka dla miłośników teatru. W audycji(sobota 12:00-13:00) znajdzie się cykl materiałów z poradami na temat egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. Michał Piwowarek doradzi jak się przygotować, o czym pamiętać, czym się przejmować, a co "odpuścić".Ale samo "wkuwanie" to nie wszystko. Przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku w audycji(godz. 17:00-19:00) Kuba Marcinowicz będzie przedstawiał testy aplikacji przydatnych maturzystom, ułatwiających edukację, łączących uczniów ze sprawdzonymi korepetytorami lub będącymi edukacyjnymi quizami, dzięki którym nauka staje się prostsza, a proces uczenia wygląda jak gra.W przerwach od nauki warto trochę się porozciągać, żeby pomóc zgarbionym od nauki plecom. Co prawda nie możemy wychodzić z domu, ale Czwórka ma na to sposoby. Przez cały kwiecień w piątkowych audycjach(godz. 9:00-10:00) trenerzy będą prezentować zestawy ćwiczeń relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń na proste plecy dla osób, które długo siedzą przy biurku lub na kanapie przed laptopem, ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.Na antenie stacji znajdzie się także coś dla ducha. W ramach audycjiCzwórka proponuje cykl "Marynara i fryzura" (czwartki, godz. 20:00-21:30), w którym będzie przekonywać maturzystów, że warto budować swoją pewność siebie przed maturą. Dziennikarze podpowiedzą, jak przygotować do egzaminu dojrzałości swoją psychikę i w jaki sposób pomoże to w najbardziej stresujących chwilach. Wśród omawianych problemów znajdą się m.in. nurtujące wielu uczniów pytania: a co jeśli "nie pójdzie"? Jak pokonać wewnętrznego krytyka? Jak zmienić stres, który paraliżuje, w ten który mobilizuje? W jaki sposób "błysnąć" przed komisją? Jakie znaczenie mają nasze gesty i mimika? Jak szukać wsparcia w przygotowaniach i jak dawać je innym? No i oczywiście, nawiązując do hasła "Marynara i fryzura" - co można ugrać swoim stylem?A w ramach relaksu, w audycji(niedziele, godz. 09:00-11:00) będzie można wysłuchać, co najbardziej popularne influencerki maturalne myślą na temat tego, w jaki sposób media społecznościowe pomagają w nauce do matury.