Szkoła z TVP także dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska rozszerza swój szkolny projekt na czas epidemii koronowirusa.

Od piątku (3 kwietnia 2020 roku) na antenach TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD rozpocznie się emisja treści edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia odbywać się będą codziennie, od poniedziałku do piątku. Emisja premierowa na antenach TVP Kultura i TVP HD w godzinach od 9.00 do 13:00. Powtórki obejrzeć będzie można tego samego dnia o 17:00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.Jest to rozwinięcie projektu "Szkoła z TVP" współrealizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Telewizję Polską. "Szkoła z TVP" wystartowała w poniedziałek. Do tej pory zakres prezentowanych materiałów dotyczył programu nauczania przewidzianego dla szkół podstawowych. Od jutra oferta ta zostanie wzbogacona o materiały dla szkół ponadpodstawowych.Wszystkie wyemitowane audycje znaleźć będzie można również na platformie TVP VOD.