KochamNieOdwiedzam. Wspólna akcja Radia Złote Przeboje, Radia Pogoda i Rock Radia

Łukasz Szewczyk

W specjalnej akcji #KochamNieOdwiedzam muzyczne stacje Grupy Radiowej Agory zachęcają swoich słuchaczy do pozostawania w domach nawet w czasie Wielkanocy w związku z sytuacją związaną z koronawirusem. Na antenach rozgłośni można zadedykować bliskim piosenkę, a także połączyć się z tymi, z którymi zwykle siadamy do wielkanocnego stołu.

#KochamNieOdwiedzam w Radiu Pogoda

#KochamNieOdwiedzam w Radiu Złote Przeboje

#KochamNieOdwiedzam w Rock Radiu

Muzyczne stacje Agory przekonują słuchaczy, że powinni zostawać w domach nawet w świątecznym czasie, mając na względzie zdrowie swoje i swoich najbliższych. W ramach akcji #KochamNieOdwiedzam przygotowały dla swoich odbiorców specjalne możliwości skontaktowania się z bliskimi i przekazania im najlepszych wielkanocnych życzeń.w ramach #KochamNieOdwiedzam codziennie po godz. 9:00 - w "Pogodnym Poranku Radia Pogoda" Asia Kruk i Zygmunt Chajzer łączą na antenie osoby, które z różnych względów nie będą mogły się spotkać przy rodzinnym stole na Wielkanoc. Słuchacze składają sobie w ten sposób życzenia, przekazują pozdrowienia i słowa otuchy. Do akcji można zgłaszać siebie lub swoich bliskich poprzez formularz dostępny na stronie radiopogoda.pl.w akcji #KochamNieOdwiedzam proponuje słuchaczom zadedykowanie bliskim wyjątkowej piosenki. Można ją wskazać spośród kilku propozycji i zgłosić się do redakcji za pomocą formularza na zloteprzeboje.pl. Słuchacze mogą wybrać np. kultowy przebój Steviego Wondera "I Just Called To Say I Love" albo piosenkę Amy Macdonald "This Is The Life". Dodatkowo stacja łączy na antenie osoby, które wzięły udział w akcji, żeby przekazały sobie życzenia i ciepłe słowa.Fani rockowych brzmień zmogą przesyłać bliskim pozdrowienia przez dedykowany do tego formularz na stronie rockradio.pl. Prowadzący przekazują ciepłe słowa na antenie, przypominając jednocześnie o akcji #KochamNieOdwiedzam.Akcja #KochamNieOdwiedzam jest promowana na antenie wszystkich stacji - Radia Złote Przeboje, Radia Pogoda i Rock Radia, w ich aplikacjach, serwisach internetowych oraz na profilach w mediach społecznościowych.