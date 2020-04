CNN, BBC oraz Euronews łączą siły w walce z koronawirusem

Łukasz Szewczyk

Trzej światowi giganci telewizyjni, CNN International, BBC Global News oraz Euronews, łączą siły, aby zapewnić darmowy czas antenowy organom zajmującymi się ochroną zdrowia na promocję istotnych informacji mających na celu zwalczanie globalnego kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią koronawirusa. Trzech nadawców dotrze do ponad 800 mln odbiorców na całym świecie.

