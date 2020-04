Paramount Channel HD z filmami bez reklam, specjalne maratony w Nickelodeon

Łukasz Szewczyk

Kanały Paramount Channel HD i Nickelodeon wprowadzają nowe pasma programowe. Dodatkowo, kanał filmowy rezygnuje z reklam.

Od połowy kwietniawprowadza specjalne. Codziennie, od godz. 13.30 widzowie będą mogli oglądać najlepsze hity kinowe bez żadnych przerw. Nowa ramówka z całą pewnością dostarczy rozrywkę całej rodzinie, znajdą się w niej zarówno filmy familijne i komedie, jak również klasyki światowego kina.Ponadto, z początkiem kwietnia, stacja wprowadziła dodatkowe pasmo popularnego serialu animowanego "Pingwiny z Madagaskaru", cieszącego się popularnością zarówno wśród najmłodszych widzów, jak i ich rodziców. Codziennie w godzinach 9:00 - 12:00 a antenie stacji oglądać można kolejne przygody czterech zaradnych pingwinów oraz pozostałych mieszkańców Central Park ZOO. Kowalski, Skipper, Ricko i Szeregowy będą kontynuować walkę ze swym największym wrogiem, doktorem Bulgotem oraz próbować zaprowadzić porządek w ogrodzie zoologicznym, w czym skutecznie przeszkadza im samozwańczy władca, Król Julian.Z kolei na antenienie lada gratka dla najmłodszych. Od poniedziałku do piątku, od godz. 16:15 stacja emituje dedykowane mini maratony z ulubionymi bohaterami. Każdy tydzień poświęcony jest innemu tytułowi, m. in."Alvin i wiewiórki", "Harmidom" czy "Dodaj Magii".Ponadto, na świąteczny weekend, 11-13 kwietnia, stacja zaplanowała całodniowe maratony, podczas których widzowie spotkają się postaciami popularnych animacji i seriali: "SpongeBobKanciastoporty", "Nicky, Ricki, Dicky i Dawn" oraz "Victoria znaczy zwycięstwo". Z kolei w sobotę 25 kwietnia o godz. 17:50, na antenie Nickelodeon "The best of KCA", czyli najlepsze i najzabawniejsze momenty z dotychczasowych edycji gali "Nickelodeon Kids Choice Awards" .