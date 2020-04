Nowe pakiety z telewizorami w prezencie i kampania na Wielkanoc "inną niż wszystkie" od UPC Polska (wideo)

Łukasz Szewczyk

UPC Polska wprowadza do oferty nowe pakiety z telewizorami marki Sony w prezencie. Dodatkowo operator przygotował wyjątkową kampanię świąteczną

W ramach nowej promocji UPC Polska proponuje 40-calowe telewizory marki Sony dla osób, które zdecydują się na zakup oferty z internetem, pakietem telewizyjnym, pakietami premium, Canal + Prestige oraz HBO, które pozwolą klientom podczas #zostanwdomu poczuć się we własnym salonie niczym na sali kinowej, dzięki dostępowi do produkcji filmowych i seriali na najwyższym światowym poziomie i w gwiazdorskiej obsadzie.W ramach ofertyprzygotowano dwie opcje:• Telewizja cyfrowa (Pakiet Select + Canal+ Prestige + HBO), dekoder Horizon z nagrywarką oraz internet 150 Mb/s w cenie 129,99 zł• Telewizja cyfrowa (Pakiet Max + Canal+ Prestige + HBO), dekoder Horizon z nagrywarką oraz internet 150 Mb/s w cenie 139,99 złPakiet promocyjny obejmuje także dostęp do mobilnej platformy Horizon GO, pozwalającej na odtwarzanie ulubionych treści na wielu urządzeniach, również mobilnym.Przed nami Wielkanoc. Jak co roku. Jak zwykle o tej porze - ale tym razem będzie to Wielkanoc inna niż wszystkie. Przygotowania, odświętne stoły i ludzie, osobno - choć cały czas ze sobą blisko. Nadal przecież będziemy mogli ze sobą porozmawiać, życzyć sobie wszystkiego co najlepsze - tyle, że tym razem - przez internet.Z okazji Świąt Wielkanocnych świąt, w ramach szerokiej akcji #dzialamyztroska, UPC Polska przygotowało wielkanocny spot, którego bohaterowie wystąpili dla nas zostając w domach- wszyscy połączeni ze sobą dzięki internetowi od UPC.Za kreację odpowiada agencja K2, spot wyreżyserował Daniel Jaroszek. Produkcję zrealizował dom produkcyjny F25, za dźwięk odpowiada studio GŁOŚNO. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD.