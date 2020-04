"Dora i Miasto Złota", "Laleczka", "Sekretne życie zwierzaków domowych 2" -filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Sekretne życie zwierzaków domowych 2", "Dora i Miasto Złota", "Laleczka", "Tylko" czy "Moi bracia".

W piątek na antenie Canal+(3 marca). Czarnoskóra kobieta w średnim wieku urządza w swoim domu imprezy, na których młodzież może do woli pić alkohol. "Ma", jak każe mówić na siebie bohaterka, nie jest jednak ekscentryczną "luzaczką", tylko chorą i niebezpieczną osobą. Thriller psychologiczny, którego gwiazdą jest Octavia Spencer - laureatka Oscara za rolę w "Służących".W sobotnie popołudnie propozycja dla najmłodszych - animowany film(4 kwietnia). Nowy Jork. Terier Max dzielnie towarzyszy swojej pani Kate oraz jej synkowi. Czas jednak porzucić Manhattan i wybrać się na wieś. Czy świeże powietrze pozwoli psiakowi odetchnąć pełną piersią i przeżyć kolejną fascynującą przygodę? Oto druga część przebojowej historii o nowojorskich pupilach domowych - szalenie dowcipna, a przy tym pouczająca.Z kolei w sobotni wieczór(4 kwietnia). Supernowoczesna, kierowana przez komputer lalka to idealny prezent dla każdego dziecka - oczywiście pod warunkiem, że nie ma ona wyłączonych protokołów bezpieczeństwa, które powstrzymują ją przed rozpoczęciem rzezi. Reboot cieszącego się kultowym statusem cyklu horrorów, rozpoczętego "Laleczką Chucky" z 1988 roku.W niedzielę Canal+ finał polskiego serialu(5 kwietnia). Produkcja zabiera widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.Niedzielną Megapremierą HBO będzie film(5 kwietnia). Dora (Isabela Moner) spędziła większość swego życia, odkrywając wraz z rodzicami (Eva Longoria, Michael Peña) tajemnice dżungli. Nic jednak nie mogło przygotować jej do być może najbardziej ekstremalnej przygody - szkoły średniej. Gdy jej rodzice w tajemniczy sposób znikają, nastolatka musi wkroczyć do akcji. Z pomocą grupy marnie wyposażonych licealistów, za wszelką cenę próbuje ich odnaleźć. Dora i jej nowi przyjaciele przemierzają dżunglę, starając się wyprzedzić poszukiwaczy skarbów. Rozwiązują przy tym starożytne łamigłówki, aby odkryć tajemnicę legendarnego miasta. Pełne przygód i dobrego humoru kino dla małych i dużych. Scenariusz obrazu został oparty na popularnym animowanym serialu kanału Nickelodeon.Piątkową premierą Cinemax będzie film(3 kwietnia). Za sprawą komety Ziemia pokrywa się toksycznym śniegiem, którego składniki zarażają i zabijają większość kobiecej populacji. Rządy wielu krajów szybko wprowadzają przepisy, które zmuszają niezakażone kobiety do oddania się, dla własnego bezpieczeństwa, w ręce policji. Will (Leslie Odom Jr.) jest zdeterminowany, aby uchronić swoją partnerkę Evę (Freida Pinto) przed chorobą, przedstawicielami władzy oraz łowcami nagród... Frapujący thriller science fiction eksplorujący temat wolności jednostki.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(4 kwietnia). Eddy (Thomas Guerry) i Rocco (David Arribe) są braćmi. Czasy ich chwały na scenie przypadły na końcówkę lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy grali indie rocka. Dekadę później mieszkają na małej wyspie i zajmują się prowadzeniem lokalnej orkiestry marszowej. Ich relacja nie należy do najłatwiejszych. Pewnego wieczoru do ich życia niespodziewanie powraca ich siostra Lola (Sophie Davout). Czy dzięki niej bracia zdołają na nowo znaleźć wspólny język?Kameralny dramat Bertranda Guerry'ego (krótki metraż Joyeux anniversaire mamie!) pokazujący siłę i dynamikę braterskiej relacji. Obraz portretuje cierpienie i niemożność porozumienia się bliskich sobie osób.Niedzielną premierą kanału Cinemax 2 będzie film(5 kwietnia). Carme (María Vázquez) mieszka ze swoją chorą matką i ojcem Ramónem (Celso Bugallo) w górskiej wiosce w Galicji. Dziewczyna prawie nie rozmawia z rodzicami. Pracuje w piekarni i odczuwa silną potrzebę ucieczki od opresyjnej atmosfery, która panuje w zapomnianej przez boga i ludzi mieścinie, ale okoliczności zawsze ją przed tym powstrzymują...Pełne emocji kino obyczajowe ukazujące dziewczynę na życiowym zakręcie. Próbująca uciec przed monotonią życia bohaterka szuka okazji, żeby wyrwać się z rodzinnego domu i małej, chwilami niezwykle przytłaczającej hiszpańskiej wioski.