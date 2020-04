Tematyczne kanały Grupy Polsat zmienią oblicze. Nowa oprawa i logo

Łukasz Szewczyk

Od poniedziałku (6 kwietnia 2020 roku) telewizyjne kanały Super Polsat, Polsat 2, Polsat 1, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Doku, Polsat Film oraz Polsat Seriale (poprzednia nazwa to Polsat Romans) zyskają nową oprawę oraz odświeżone logotypy.

Polsat 1 (kanał adresowany do Polaków mieszkających za granicą), Polsat 2, Super Polsat zostały utrzymane w tych samych kolorach co antena główna: pomarańczowym i czerwonym z identyczną dla wszystkich czerwoną podstawą (red label). Kanały tematyczne natomiast zyskały nasycone barwy, każdy kanał inną oraz nową czcionkę z zachowaniem czerwonej podstawy.Oprawa antenowa kanałów nawiązuje do elementów znanych już widzom z anteny głównej Polsatu. Elementy graficzne pojawiające się na ekranie zostały zaanimowane, a statyczna forma logotypu niejako zatrzymanego na kolorowej apli (jednolitego tła zawsze w kolorze danego kanału) zyskała efekt trójwymiarowości. Także pojawiają się typowe dla danej stacji kolory liter w zapowiadanych tytułach programów. Taka spójność barw ma wzmocnić identyfikację kanału z logotypem, co jest niezwykle ważne w sytuacji, gdy widz ma dostęp do setek kanałów telewizyjnych.W oprawie antenowej pojawią się także animacje z tytułami miniaudycji na wzór "Włącz emocje" Polsatu. "Włącz emocje" wykorzystane zostaną w Polsat 1, Polsat 2 oraz Super Polsat. W pozostałych zaproponujemy widzom: "Zoom na Cafe" (Polsat Cafe), "Taki jest świat" (Polsat Doku), "Play Extra" (Polsat Play), "Tylko dobre filmy" (Polsat Film), "Serial za serialem" (Polsat Seriale). Wszystkie konsekwentnie w kolorach stacji. Animacjom towarzyszą specjalnie skomponowane przez Luxlotusliner jingle - dla każdego kanału inne.- wyjaśnia Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Marketingu Telewizji Polsat.Nowe logotypy i oprawa są dziełem niemieckiej agencji kreatywnej Luxlotusliner, która pracuje z największymi stacjami telewizyjnymi na świecie, a na swoim koncie ma wiele nagród, między innymi tegoroczną "German Design Award" w kategorii sztuk audiowizualnych. Agencja zrealizowała również obecną oprawę Polsatu oraz kanałów sportowych Polsatu.- zdradza Gabi Madracevic, Dyrektor Zarządzająca oraz Kreatywna Luxlotusliner.Debiut nowych logotypów oraz oprawy antenowej został zaplanowany na 6 kwietnia 2020 roku.