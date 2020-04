Koncerty muzyki dawnej w radiowej Dwójce

Łukasz Szewczyk

Wyjątkowe dzieła muzyki dawnej w najlepszym wykonaniu - w trakcie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy Program 2 Polskiego Radia zaprasza do wysłuchania niezapomnianych koncertów, które odbyły się w latach 2017-2019 podczas gdańskiego festiwalu Actus Humanus.

Cykl zainaugurowany został w Niedzielę Palmową od "Pasji wg św. Mateusza" Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu RIAS Kammerchor i Akademie für Alte Musik Berlin pod dyrekcją René Jacobsa. Od poniedziałku 6 kwietnia do czwartku 9 kwietnia Program 2 Polskiego Radia przedstawi koncerty festiwalu Actus Humanus w "Porze koncertowej" (godz. 13.00-15.00) Przemysława Psikuty. Będą to m.in. Monteverdi 450 - Laetaniae della Beata Vergine, Nisi Dominus (Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini) oraz Adoratio Sanctae Crucis w wykonaniu Ensemble Organum pod dyrekcją Marcela Pérèsa (dokładny program koncertów na stronie dwojka.polskieradio.pl).A od czwartku 9 kwietnia do Niedzieli Wielkanocnej kolejne koncerty festiwalu Actus Humanus będzie można usłyszeć w "Filharmonii Dwójki" (godz. 19.00-22.00), którą poprowadzi Magdalena Łoś. W programie m.in. Pasja wg św. Jana Jana Sebastiana Bacha, François Couperin - Leçons de Ténèbres du Mercredi Saint, a na finał - w Wielką Niedzielę - Koncerty Brandenburskie Jana Sebastiana Bacha. Szczegóły na stronie internetowej Dwójki.