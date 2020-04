Nowy program "Debata Dnia" w Polsat News. Prowadzą Gozdyra i Jankowski.

Łukasz Szewczyk

Od poniedziałku (6 kwietnia 2020 roku) na antenie Polsat News nowy program publicystyczny z udziałem ekspertów i polityków wszystkich stron. Prowadzą Agnieszka Gozdyra i Grzegorz Jankowski.

Agnieszka Gozdyra / Fot. Polsat News

Grzegorz Jankowski / Fot. Polsat

to nowy program, w którym widzowie zobaczą starcie na argumenty przedstawicieli partii politycznych zasiadających w polskim parlamencie. Codziennie,prowadzący - Agnieszka Gozdyra na zmianę z Grzegorzem Jankowskim - będą prowadzić rzeczową dyskusję na kluczowe tematy bieżącej sytuacji politycznej w kraju. W "Debacie Dnia" nie zabraknie także rozmów z ekspertami. Program będzie transmitowany również na Polsatnews.pl, a także na Facebooku i Twitterze.Program jest uzupełnieniem obecnej od stycznia na antenie Polsat News, którą widzowie mogą oglądać co tydzień w sobotę o 20:30.Na antenę Polsat News, po krótkiej absencji, do niedzielnej ramówki powróciły cieszące się dużą popularnością programy publicystyczne -oraz, które widzowie mogą śledzić w niedzielę odpowiednio o godzinie 10:00 i 11:00. Poranne podsumowanie tygodnia w dyskusji z politykami prowadzi Piotr Witwicki i Tomasz Machała. Natomiast rozmowy z przedstawicielami najpopularniejszych tytułów prasowych i internetowych w kraju prowadzą Joanna Wrześniewska-Sieger i Grzegorz Kępka. Ze względów bezpieczeństwa rozmowy ze wszystkimi gośćmi programów publicystycznych przeprowadzane są w formie łączenia.W sprawach związanych z epidemią, dodatkowo będzie możliwy kontakt z ekspertami podczas programu "Interwencja Extra" od poniedziałku do piątku o 21:15. Widzowie Polsat News w dalszym ciągu mogą zadawać pytania związane z epidemią koronawirusa ekspertom w programie "Wszystko o koronawirusie", który teraz jest emitowany w każdą niedzielęo 21:00, a prowadzi go Bartosz Kwiatek.