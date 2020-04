Godzina tylko z polską muzyką w Radiu Zet

Łukasz Szewczyk

Radio Zet rozszerza akcję #ZostańWDomu, którą stacja wspiera od początku pandemii koronowirusa w Polsce.

W ramach akcji #ZostańWDomu rodzimi muzycy zachęcają na antenie Radia Zet, by w tym trudnym czasie pozostać w domu. Zaangażowali się w nią Enej, Lanberry, Natalia Szroeder, Pectus, Roksana Węgiel, Golec uOrkiestra, Daria Zawiałow, Cleo i wielu innych.Stacja natomiast wprowadza kolejne propozycje programowe. Od tego tygodnia na antenie Radia Zet więcej polskiej muzyki. Od teraz,Do 10 kwietnia - od poniedziałku do piątku po godz. 20 - na antenie Radia Zet można posłuchać wyjątkowych występów polskich i zagranicznych gwiazd, m.in. Roksany Węgiel, Lewisa Capaldiego, Margaret, Imany, X Ambassadors, Viki Gabor, Mroza czy Shaggy'ego nagranych w ramach cyklu "ZET akustycznie". Wszystkie koncerty w wersji wideo są też prezentowane na profilu stacji na Facebooku.Codziennie od poniedziałku do piątku między godz. 12 a 14 Justyna Dżbik w ramach audycjirozmawia z ekspertami i słuchaczami o wszelkich aspektach związanych z koronawirusem. Program jest nadawany od 11 marca.Od początku narodowej kwarantanny Radio ZET wspiera też liczne akcje pomocowe i społeczne m.in. #WzywamyPosiłki, #WszystkoBędzieDobrze czy #BrawaDlaWas.Większość pracowników stacji pracuje zdalnie. W całej Grupie Eurozet w takim trybie swoje obowiązki służbowe realizuje obecnie 89% załogi. Ci, którzy muszą pojawić się w biurze, pracują w systemie rotacyjnym.