Puchar Polski i 1 Liga piłki nożnej przez trzy kolejne sezony w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat została nadawcą spotkań piłkarskich rozgrywek Pucharu Polski oraz 1 Ligi w trzech kolejnych sezonach (2021/22, 2022/23, 2023/24).

- mówi Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związki Piłki Nożnej.- dodaje Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Polsacie.Na mocy nowej umowy licencyjnej, dotyczącej praw telewizyjnych do Totolotek, Telewizja Polsat w każdym sezonie objętym umową będzie transmitować na żywo na swoich antenach co najmniej 28 meczów rozgrywek (w tym wszystkie, począwszy od 1/8 finału) oraz mecz ow każdym z tych sezonów. Spotkania półfinałowe oraz finał będą niezmiennie transmitowane w kanałach otwartych. Na mocy porozumienia, Polski Związek Piłki Nożnej zachował prawo do internetowych transmisji na własnych platformach tych meczów, które nie będą eksploatowane przez nadawcę.- powiedział Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN.Na mocy nowej umowy licencyjnej, dotyczącej praw telewizyjnych do Fortuna, Telewizja Polsat w każdym sezonie objętym umową będzie transmitować na żywo na swoich antenach co najmniej 102 mecze rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi oraz wszystkie trzy spotkania barażowe o awans do Ekstraklasy. Podobnie jak w przypadku rozgrywek o Totolotek Puchar Polski, tak i tutaj, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Pierwsza Liga Piłkarska zachowują prawo do internetowych transmisji na własnych platformach tych meczów, które nie będą eksploatowane przez nadawcę. Niezmiennym dodatkiem pozostanie także 30-minutowy telewizyjny, podsumowujący każdą kolejkę rozgrywek.- dodał Maciej Sawicki.- podkreślił Marcin Janicki, Prezes PLP.Transmisje meczów Totolotek Pucharu Polski i Fortuna 1. Ligi pozostaną niezmiennie wzbogacone o przygotowaną przez PZPN atrakcyjną oprawę graficzną, dedykowaną wyłącznie tym rozgrywkom.