Jesienią 9 edycja "Top Model" w TVN. Startują castingi, nowością srebrny bilet

Jesienią 2019 roku na antenę TVN powróci modowe show "Top Model". Już wkrótce jury programu po raz kolejny wyruszy w Polskę w poszukiwaniu najlepszych kandydatów na top modelki i top modeli.

Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński po raz kolejny zasiądą w jury, by sprawdzić czy wśród uczestników znajdzie się ktoś z szansą na powtórzenie sukcesu Kasi Szklarczyk lub Dawida Woskaniana. Wszystkich kandydatów będzie Michał Piróg.W tym roku sytuacja jest jednak wyjątkowa. Ze względów bezpieczeństwa castingi nie mogą na razie odbywać się, jak do tej pory, w największych miastach w Polsce. Każdy chętny do udziału w programie będzie mógł jednak skorzystać z szansy jaką jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej "Top Model" . Pod hasłem #CastingWDomu rozpocznie się pierwszy etap castingów. W ten sposób wszyscy chętni, mimo dzielącej odległości, będą mogli zaprezentować się jurorom i zyskać szansę na udział w programie.To jednak nie wszystkie niespodzianki. Nowością w tym sezonie będzie "srebrny bilet". Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń każdy z jurorów wybierze jedno, które najbardziej przypadnie mu do gustu, a które następnie zostanie zamieszczone na oficjalnej stronie programu. To od widzów i ich głosów będzie zależało, który z wytypowanych przez jury uczestników otrzyma "srebrny bilet" czyli miejsce w etapie bootcampu. Podobnie jak w poprzednim sezonie jurorzy będą mieć możliwość, by wręczyć wybranej osobie "złoty bilet" i zapewnić jej miejsce w domu modelek.- mówi Tina Żyro, producentka programu.