Nowa ramówka Eurosportu: "Okno na sport" na żywo, premierowe dokumenty i niezapomniane relacje

Łukasz Szewczyk

Od środy (8 kwietnia 2020 roku) na antenie Eurosportu 1 codziennie będą pojawiać się premierowe odcinki programu "Okno na sport". W nadchodzących tygodniach widzowie Eurosportu po raz pierwszy obejrzą serie dokumentów "Życie na podium" i "Małe kraje, wielki sport".

Eurosport 1 wprowadził zmiany w ramówce dostosowując program do preferencji polskich widzów. Codziennie o godz. 21:00 stacja będzie pokazywać na żywo program, w którym jej komentatorzy i eksperci rozmawiają z wybitnymi sportowcami. W środę gościem Marka Rudzińskiego, Karola Stopy i Kacpra Merka będzie wschodząca gwiazda tenisa Iga Światek. Wprowadzeniem do kolejnych odcinków będą relacje z pasjonujących wydarzeń w dyscyplinach związanych z bohaterami programu. O 23:30 widzowie będą mogli obejrzeć powtórkę programu z dnia poprzedniego.Stacja przypomni również serię- największą produkcję polskiego Eurosportu. Pięć odcinków programu pokazuje nieznane oblicze jednego z najlepszych skoczków narciarskich w historii, w tym początki jego miłości do skoków, przygotowania do kolejnych startów, a także prywatne pasje i zainteresowania.W nadchodzących tygodniach Eurosport 1 po raz pierwszy pokaże dwie serie dokumentalne.to wspaniale opowiedziane historie mistrzów polskiego sportu, którzy zakończyli już kariery. Wśród bohaterów są m.in. takie legendy jak Otylia Jędrzejczak, Adam Małysz, Tomasz Sikora, Pawel Nastula, czy Szymon Kołecki. W seriiwidzowie odwiedzą najmniejsze państwa Europy i poznają lokalne środowisko sportowe.- J- podkreśla Dorota Żurkowska-Bytner, Członek Zarządu TVN Discovery Polska i Dyrektor Eurosportu w Polsce.Program "Okno na sport" jest realizowany w pełni zdalnie. Od środy kolejne odcinki będą miały premierę na żywo w Eurosporcie 1, a także w mediach społecznościowych stacji oraz w Eurosport Playerze. O 23:30 kanał pokaże powtórkę z dnia poprzedniego. Wśród gości programu byli już m.in. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, czy Marcin Lewandowski.Obok mającego stałe miejsce w ramówce telewizyjnej "Okna na sport" Eurosport realizuje w pełni zdalnie trzy kolejne formaty publikowane w mediach społecznościowych stacji, na stronie eurosport.pl oraz w Eurosport Playerze. W niedzielnym programieFilip Folczak i Kacper Merk będą rozmawiać o sporcie, życiu i karierze legendarnych komentatorów Eurosportu. Pierwszym bohaterem formatu był Marek Rudziński, a w minioną niedzielę widzowie mogli poznać bliżej Tomasza Jarońskiego. Codziennie od godzinie 10:00 stacja zaprasza widzów do wspólnej aktywności fizycznej w programie. Użytkownicy Instagrama mogą od poniedziałku do piątku spotkać się na żywo z Kacprem Merkiem i jego gośćmi w programie. W ciągu 15 minut reporter Eurosportu rozmawia ze znakomitymi sportowcami, a widzowie mają możliwość dużej interakcji zarówno z zaproszonymi, jak i prowadzącym. Do tej pory widzowie mogli przeżyć "Kwadrans z" m.in. Joanna Fiodorow, Karolem Kłosem czy Konradem Bukowieckim.