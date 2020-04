Łukasz Szewczyk

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy, inne niż wszystkie, Radio Pogoda przygotowuje program z myślą o tych, którzy zostaną w domach. Redakcja stacji proponuje im "Wspólne świętowanie w Radiu Pogoda", w tym rozmowy z gwiazdami, "Piosenki z jajem" oraz możliwość przekazania życzeń najbliższym m.in. w programie prowadzonym przez Roberta Janowskiego.

W Niedzielę Wielkanocną i w Lany Poniedziałek w programie na żywo słuchacze będą mogli porozmawiać na antenie ze swoimi bliskimi, pozdrowić ich i opowiedzieć o tym, jak spędzają święta. W Radiu Pogoda pojawią się też rozmowy telefoniczne z gwiazdami - grupą VOX, muzykami z Czerwonych Gitar, Jackiem Cyganem czy Reną Rolską i Andrzejem Rybińskim. To wszystko już w niedzielę od 9:00 do 14:00 w programie prowadzonym przez Joannę Kruk i w poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00 w audycji, której gospodarzem będzie Jakub Mędrzycki.Oprócz tego na antenie pojawią się: "Piosenki z jajem w Radiu Pogoda" - czyli kabaretowe, satyryczne utwory, które od lat nas bawią. Będzie ich można słuchać wspólnie z Jakubem Mędrzyckim w sobotę od 10:00 do 14:00. Również w sobotę, od godz. 14:00 do 18:00, Robert Janowski zaprosi słuchaczy na "Koszyk świątecznych życzeń w Radiu Pogoda" - audycję, w której można przekazywać sobie świąteczne życzenia.W niedzielę od 14:00 do 18:00 Łukasz Szaciłowski będzie opowiadać o utworach, którym drugie życie dały reklamy lub filmy - w programie "Nowe Życie Piosenek w Radiu Pogoda". A poniedziałkowe "Lanie Wody w Radiu Pogoda", czyli audycja o tekstach znanych z filmów lub programów, które tak naprawdę nigdy w nich nie padły, pojawi się w ramówce w godz. 14:00 - 18:00. Gospodarzem programu będzie Łukasz Szaciłowski.Radio Pogoda cały czas prowadzi też akcję #KochamNieOdwiedzam, w której zachęca swoich słuchaczy do pozostawania w domach nawet w czasie Wielkanocy w związku z sytuacją związaną z koronawirusem.