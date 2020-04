Łukasz Szewczyk

Co gwiazdy robią w kwarantannie? Specjalny program "Zostań w domu" w TVN Style

Świat się zmienił w ułamku sekundy. W związku z panującą epidemią wspólnie apelujemy do wszystkich widzów do pozostania w domach. Nie masz pomysłu co robić w wolnym czasie? Na antenie TVN Style gwiazdy pokażą jak wygląda ich codzienność i jak radzą sobie w tej nietypowej sytuacji.