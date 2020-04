Radio Złote Przeboje łączy słuchaczy na Wielkanoc

Łukasz Szewczyk

Jak znane rodzeństwa spędzają święta na odległość? Jakie były początki internetu, bez którego dziś nie wyobrażamy sobie nie tylko Wielkanocy, ale i całego życia? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć ze specjalnych audycji Radia Złote Przeboje przygotowanych na świąteczny weekend.

Już w Wielką Sobotę na antenie Radia Złote Przeboje pojawią się specjalne świąteczne audycje. Od 11:00 do 16:00 na specjalne wydanie "Najlepszego weekendu" zaprosi wszystkich Odeta Moro. W audycji pojawią się znane rodzeństwa, które opowiedzą jak spędzają święta na odległość - m.in. bracia Golec, Rafał i Grzegorz Zawieruchowie. Natomiast o 16:00 Tomasz Florkiewicz przybliży słuchaczom historię internetu. W związku z tym, że w zasadzie całe nasze życie przeniosło się do sieci, warto dowiedzieć się więcej o jej narodzinach, pierwszych serwisach internetowych, pierwszych komunikatorach i wszystkim, co dziś wydaje się oczywiste.W Wielkanoc Radio Złote Przeboje przedstawi słuchaczom najbardziej niezwykłe historie związane z odnalezieniami - m.in. o małżeństwie, które szukało siebie 30 lat, a także rodzeństwie, które odnalazło się przypadkiem po 10 latach na stacji benzynowej. O tym wszystkim opowie Maciej Jednoralski w audycji "Odnalezieni".Okazję do uśmiechu zapewni słuchaczom Kamil Baleja w audycji "Kosmiczne jaja". Wpadki gwiazd muzycznych, które gościły na antenie Radia Złote Przeboje przez wiele lat, a także wpadki prowadzących stacji pokażą śmieszną i ludzką stronę radia. Kamil Baleja zaprasza na audycję w niedzielę od 10:00 do 14:00.W Lany Poniedziałek nie może zabraknąć wody również na antenie Radia Złote Przeboje - Tomasz Florkiewicz poprowadzi audycję "Wodny świat". Czy morskie potwory istnieją naprawdę, gdzie znaleźć najczystszą wodę na świecie i czy Rów Mariański jest rzeczywiście najgłębszym miejscem na Ziemi? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w wielkanocny poniedziałek między 10:00 a 14:00.A w kolejnej audycji Jerzy Telesiński opowie o genialnych dzieciach, najmłodszych wykładowcach, nastoletnich lekarzach i profesorach. Audycji "Jajko mądrzejsze od kury" będzie można słuchać w poniedziałkowe popołudnie, od 14:00 do 18:00.Oprócz tego Radio Złote Przeboje zachęca słuchaczy do przekazywania sobie życzeń świątecznych oraz ciepłych słów. W wielkanocny weekend stacja połączy tych, którzy nie mogą w tym roku spędzać wspólnie Wielkanocy - życzeń można będzie słuchać w sobotę, niedzielę i poniedziałek już od 7:00.Dodatkowo na tydzień przed świętami redakcja Radia Złote Przeboje stworzyła Generator dobrych wiadomości - na stronie zloteprzeboje.pl można składać bliskim życzenia i dedykować muzykę. Pozdrowienia w formie wideo składa w imieniu słuchaczy Kamil Baleja, gospodarz porannego programu rozgłośni. Generator dobrych wiadomości będzie działać w nieco zmienionej formie również po świętach.