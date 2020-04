Wielkanoc w RMF Classic z nadzieją na lepsze dni

Łukasz Szewczyk

W tych trudnych dniach zespół RMF Classic przygotował dla słuchaczy program, który z jednej strony skłaniać będzie do refleksji, z drugiej pozwoli na chwilę oderwać się od otaczających nas zmartwień.

Już w Wielki Piątek po godz. 17:00 rozmowa z dominikaninem, ojcem Jackiem Szymczakiem o przeżywaniu Drogi Krzyżowej i duchowym przygotowaniu do Świąt w kwarantannie. A wieczorem (godz. 21:00) zabrzmi "Stabat Mater" Giovanniego Battisty Pergolesiego. Partie wokalne w tym nagraniu wykonują: Sonya Yoncheva i Karine Deshyes a artystkom towarzyszy Ensemble Amarillis pod dyrekcją Hélodse Gaillard i Violaine Cochard.W sobotę przed południem coś dla tych, którzy muszą spędzić Wielkanoc w domu. Najpierw spotkanie ze "Sztuką - z widokiem z okna", czyli opowieść o malarzach, którzy siedząc w domach czy pracowniach malowali to, co widzieli za oknem. Np. Wyspiański malował Kopiec Kościuszki, a Malczewski, Cezanne czy Van Gogh wspaniałe pejzaże...Następnie przykłady na zabicie wolnego czasu zaczerpnięte ze słynnych filmów czy wybranych scen filmowych. To będzie poradnik na podstawie takich tytułów jak "Kevin sam w domu", "Jumanji" czy "Rodzina Addamsów". Porady ilustrowane oczywiście muzyką z tych filmów.Popołudnie to opowieści o słynnych pustelnikach, pustelniach i innych miejscach odosobnienia, do których ludzie nie zawsze trafiali z własnej woli. Wieczorem w cyklu "Muzyka spod igły" posłuchamy zaś słynnego "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu orkiestry Musica Aeterna i chóru The New Siberian Singers pod batutą greckiego dyrygenta Teodora Currentzisa.W świąteczne niedzielne przedpołudnie (godz.10:00) Artur Andrus zaprasza na "Piosanki", czyli przegląd piosenek, które mogą kojarzyć się z pisankami. Gośćmi programu - oczywiście za pośrednictwem telefonu - będą: Alicja Majewska, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Adam Nowak, Andrzej Poniedzielski, Staszek Sojka i Jacek Wójcicki.W porze świątecznego obiadu w RMF Classic spotkanie z Wiką Filipowicz, autorką książki "Wielka historia od kuchni". Będą to opowieści o kulinarnych upodobaniach słynnych władców - czyli np. o ulubionych trunkach królowej Jadwigi, owocach, których nie cierpiał Jagiełło czy o sposobie podawania warzyw na stole królowej Elżbiety II.Popołudnie to także wielkanocne opowieści podróżników o świętach na Tasmanii oraz wspomnienia przyjaciół o Agnieszce Osieckiej, zebrane w wydanej niedawno książce - "Osiecka. Tego o mnie nie wiecie". W programie także dużo piosenek z tekstami poetki. Dzień zakończymy wyjątkowym wydaniem "Operowej Niedzieli", w której nawiążemy do koncertu, jaki włoski tenor Andrea Bocelli zaśpiewa właśnie w niedzielę w historycznej Katedrze Duomo w Mediolanie. Posłuchamy wspólnie albumu "Si".W poniedziałek przed południem przypomnimy rozmowę z Krzysztofem Pendereckim, zarejestrowaną podczas spaceru po słynnym ogrodzie zmarłego niedawno kompozytora. Historie drzew i krzewów arboretum w Lusławicach, splecione z opowieściami o muzyce, przypomną jak ważną rolę w życiu wybitnego Artysty odgrywała natura.Tuż po tej rozmowie program specjalny z Waszyngtonu, skąd korespondentka RMF Classic opowie o sytuacji w jakiej Amerykanie zmuszeni są spędzać obecne Święta Wielkanocne.Poniedziałkowy wieczór od godz.17:00 upłynie pod hasłem "Jest nadzieja w Was". To program dedykowany wszystkim pracownikom Służby Zdrowia, którzy w te dni walczą o życie i zdrowie pacjentów - i to nie tylko tych dotkniętych chorobą COVID-19. To będą muzyczne dedykacje od znanych artystów a także od słuchaczy stacji. W repertuarze tego wieczoru znajdą się największe przeboje muzyki filmowej, a także muzyka z filmów opowiadających o lekarzach i medycynie.