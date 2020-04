Uroczystości wielkanocne w Polsat News

Łukasz Szewczyk

Od 10 kwietnia 2020 roku na antenie Polsat News, widzowie będą mogli zobaczyć najważniejsze uroczystości Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. W Niedzielę oraz Poniedziałek Wielkanocny transmisje Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej.

Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele Katolickim. W tym roku będzie wyglądać zupełnie inaczej niż zwykle. Aby móc je duchowo przeżywać zostając w domu, Polsat News pokaże najważniejsze uroczystości:• W Wielki Piątek (10 kwietnia) o godzinie 20:55 -, którą poprowadzi Papież Franciszek.• W Wielką Sobotę (11 kwietnia) o godzinie 12:00 -oraz specjalnepołączone z symbolicznym poświęceniem wielkanocnych pokarmów. Modlitwa Anioł Pański oraz specjalne przesłanie Kardynała Kazimierza Nycza odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej. Specjalnie dla widzów reporterzy Polsat News będą relacjonować uroczystości religijne odbywające się w całej Polsce.• W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny (12 i 13 kwietnia) o 9:00 -ze Świątyni Opatrzności Bożej.Grupa Polsat przez cały czas trwania epidemii angażuje się w inicjatywy wspierające wymiar duchowy i religijny życia Polaków. W niedziele o godz. 9.00 na antenie Polsat News można obejrzeć mszę świętą ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, a o 10.30 mszę świętą dla dzieci transmitowaną w Polsat Rodzina również z wyjątkowego dla wiernych kościoła. Obie relacje są dostępne także w serwisie Ipla TV. Dodatkowo na Facebooku kanału Polsat Rodzina oraz na polsatnews.pl codziennie o godz. 16:00 w okresie Wielkiego Postu publikowane były specjalne internetowe rekolekcje "Przemyślenia w czasach zarazy". Były one prowadzone przez duszpasterzy z różnych zakonów i stron Polski, na co dzień prowadzących program "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć" w Polsat Rodzina.