Drugi sezon "Nic do zgłoszenia" od kwietnia na Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

Walka z przemytem nielegalnych towarów i adrenalina - tak wygląda codzienność funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Wyszkolenie i spostrzegawczość sprawiają, że nie zaskakują ich już nawet najbardziej wyrafinowane próby przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu, broni, walut czy zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w z Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymują niebezpieczne i nielegalne towary, zanim te trafią do Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. W tym sezonie serii "Nic do stracenia" nie zabraknie kolejnych zuchwałych przekrętów przemytników, oszustw podatkowych i rozbijania zorganizowanych grup przestępczych! Wśród najbardziej nietuzinkowych przemytów znajdziemy szmuglowanie włosów, zabytkowych monet czy maseczek higienicznych.W premierowym odcinku poznamy też dwie nowe bohaterki - Dorotę i Martę. Pracują na przejściu granicznym w Bezledach. To nowa lokalizacja w programie, łącząca Polskę i Rosję. Dziewczyny udowadniają, że praca w Krajowej Administracji Krajowej na granicy to nie jest zawód tylko dla mężczyzn. Kobiety odnajdują się w nim równie dobrze, a czasem może nawet i lepiej.