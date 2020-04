Ale jaja! Wielkanoc z Rock Radiem

Łukasz Szewczyk

"Popisanki w Rock Radiu", "#KochamNieOdwiedzam" i "Ale jaja w Rock Radiu" - te i inne specjalne audycje redakcja Rock Radia przygotowała na czas Wielkanocy. Dzięki nim słuchacze rozgłośni, którzy w tym roku na święta pozostają w domach, będą mieć rockowy wielkanocny humor oraz mogą pozdrowić swoich bliskich na antenie.

W Wielką Sobotę od godz. 15:00 w Rock Radiu będzie można słuchać audycji "Popisanki w Rock Radiu". Mariusz Stelmaszczyk opowie w niej o popisach gwiazd, które przeszły do historii rocka.W niedzielny, wielkanocny poranek stacja zaprosi wszystkich na audycję "Ale jaja w Rock Radiu". W godz. 7:00 - 10:00 Jan Bajorek sprawdzi w niej, jak to jest w świecie zwierząt z odwagą i dowcipem, czyli mówiąc wprost - kto w nim "ma jaja". Przewodnikiem w programie będzie dyrektor gdańskiego zoo Michał Targowski.Od 10:00 do 15:00 na antenie Rock Radia pojawi się audycja z pozdrowieniami "#KochamNieOdwiedzam" - jej gospodarzem będzie Mariusz Stelmaszczyk. Program nawiązuje do akcji #KochamNieOdwiedzam, w której Rock Radio i inne stacje muzyczne Grupy Radiowej Agory zachęcają swoich słuchaczy do pozostawania w domach nawet w czasie Wielkanocy w związku z sytuacją związaną z koronawirusem.Natomiast w niedzielne popołudnie od 15:00 do 20:00 nadawana będzie audycja "Wielka Moc". O tym, skąd czerpać siłę w trudnych chwilach, opowie polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista Krzysztof Wielicki w rozmowie z Michałem Żołądkowskim.Następnego dnia - w Lany Poniedziałek od 10:00 Arek Skiba zaprasza słuchaczy Rock Radia na "Wielkanocną Polewkę", w której przypomni gafy gwiazd rocka. A od godz. 15:00 Tomasz Miara zagra klasykę rocka odpowiednią na tę dzień, czyli piosenki z wodą w tle.