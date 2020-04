"Moto Archiwum Wojtka Majewskiego" w Motowizji

Łukasz Szewczyk

W sobotę (11 kwietnia 2020 roku) w Motowizji zadebiutuje "Moto Archiwum Wojtka Majewskiego". Będzie to zbiór wspomnień jednego z najsłynniejszych polskich dziennikarzy motoryzacyjnych i motorsportowych Wojciecha Majewskiego.

W "Moto Archiwum Wojtka Majewskiego" autor emitowanego regularnie na Motowizji programu o elektromobilności "Jeżdżę na prąd" przegląda swoje materiały, będące zapisem historii motoryzacji, rajdów samochodowych i wyścigów z ostatnich 30, a nawet 40 lat.- mówi Wojciech Majewski.Motowizja jako pierwszy kanał telewizyjny pokaże widzom archiwa Wojciecha Majewskiego "od podszewki". Mimo niełatwej sytuacji w Polsce i na świecie, czas kiedy większość ludzi pozostaje w swoich domach to dobry moment aby na chwilę się zatrzymać i powspominać to co w motorsporcie najlepsze.- powiedział Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Emisja programu "Moto Archiwum Wojtka Majewskiego" w soboty i niedziele o godz. 15.30 (od 11 kwietnia 2020 roku).