"Rajdek - mała wyścigówka" w maju w Polsat JimJam

Łukasz Szewczyk

Rajdek to żywiołowy, czerwono-biały samochód wyścigowy Formuły 1. Jego entuzjazm i bezgraniczna ciekawość często przysparzają mu kłopotów. Dla mechanika Krzycha zawsze jest numerem jeden, a ponadto jego najlepszym przyjacielem.

Chociaż Rajdek dopiero zaczyna swoją wyścigową przygodę, szybko uczy się funkcjonowania w zespole, w czym pomagają mu jego przyjaciele. Zawsze stara się zaimponować Krzychowi i próbuje naśladować ruchy innych samochodów. Mimo że nie jest zbyt doświadczonym samochodem, wygrał już kilka wyścigów i powoli uczy się jak zostać prawdziwą gwiazdą Formuły 1.W jednym z odcinków Krzychu jest wyczerpany po tym, jak całą noc przygotowywał się do spotkania z dziennikarzem, który ma pojawić się następnego dnia. Rajdek i Tin Top oferują mu swoją pomoc - pojadą do warsztatu zamiast niego, by mógł się zdrzemnąć. Co może pójść nie tak?Innym razem Maksi nie będzie zachwycony wizją wieczornego wyścigu. Niepokoi go ciemny tunel, który będzie musiał pokonać, ale nie chce się do tego przyznać. Rajdek domyśla się, co go trapi, więc postanawia znaleźć sposób, by rozwiązać problem.Seria "Rajdek - mała wyścigówka" jest nie tylko świetną rozrywką dla małych fanów samochodów i wyścigów, ale pokazuje też, że z pomocą przyjaciół można rozwiązać każdy problem. Ponadto uczy zasad zdrowej rywalizacji, wiary w siebie i swoje możliwości, a także dbania o swoich najbliższych."Rajdek - mała wyścigówka" na antenie Polsat JimJam w maju - emisja w dni powszednie o godz. 9:07, 15:53 i 21:11, a w weekendy o 15:53 i 21:11.