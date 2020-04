Wielkanoc z Robertem Kubicą w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W święta ELEVEN SPORTS przypomni kolejne wyścigi Formula 1 z udziałem Roberta Kubicy m.in. legendarne Grand Prix Włoch 2006, w którym po raz pierwszy w karierze stanął na podium. Polski kierowca będzie gościem specjalnym studia na żywo towarzyszącego temu wydarzeniu. Kibice będą mogli dzwonić i wspólnie z nim wspominać tamte chwile.

Interaktywny programbędzie można oglądać również w okresie świątecznym. Dziennikarze i eksperci stacji przedstawią w nim najnowsze informacje ze świata futbolu, w którym dzieje się coraz więcej. Piłkarze niektórych klubów rozpoczęli już częściowe treningi, a działacze wznowili rozmowy na temat tego, kiedy i w jaki sposób będzie można kontynuować rozgrywki. W magazynie nie zabraknie także ciekawostek oraz wywiadów z zawodnikami i innymi przedstawicielami środowiska sportowego. Kibice będą mogli dzwonić do studia, żeby zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji.Jeden z najważniejszych momentów w karierze Roberta Kubicy przypadł na 10 września 2006 roku. Podczas Grand Prix Włoch krakowianin po raz pierwszy wywalczył dla siebie i Polski miejsce na podium w wyścigu Formula 1. Do rywalizacji na słynnym torze Monza przystąpił z szóstej pozycji uzyskanej w kwalifikacjach. Podczas ekscytujących 53 okrążeń pokazał wielką ambicję i ścigał się jak równy z równym z takimi gwiazdami motorsportu jak Michael Schumacher, Kimi Räikkonen, Jenson Button, Nick Heidfeld czy Felipe Massa. O wszystkim decydowały sekundy, a duże znaczenie miały czasy pit-stopów, które Kubica miał najlepsze w całej stawce. Warto jeszcze raz przeżyć emocje związane z wyścigiem, który przeszedł do historii polskiego sportu. Retransmisji wydarzenia towarzyszyć będzie specjalne studio na żywo z udziałem dziennikarzy, ekspertów i samego Roberta Kubicy, z którym przeprowadzone zostanie połączenie online! Kibice będą mogli dzwonić i razem z jedynym Polakiem w F1 wspominać tamten okres.Dodatkowo w święta w Eleven Sports 1 będzie można obejrzeć inne wydarzenia z udziałem Roberta Kubicy m.in. debiut w F1 podczas Grand Prix Węgier 2006, zmagania o Grand Prix Kanady 2008, kiedy odniósł pierwsze zwycięstwo w królowej motorsportu, a także wyścig o Grand Prix Monako 2008 z kolejnym podium wywalczonym przez Polaka.Brytyjczycy są najbardziej utytułowaną nacją w historii wyścigów Formula 1. Począwszy od Mike'a Hawthorne'a w 1958 roku, aż po święcącego obecnie sukcesy Lewisa Hamiltona, kierowcy z Wysp odgrywali w F1® ważną rolę i sięgnęli w sumie po aż 19 tytułów mistrza świata. Nie brakowało wśród nich legend motorsportu m.in. Jackiego Stewarta, Jima Clarke'a, Jima Hilla i Nigela Mansella. Dokument opowiada o fascynujących losach zawodników, którzy przyczynili się nie tylko do tego, że Formula 1 jest określana królową motorsportu, ale również do jej rozwoju i popularyzacji na świecie.. Na bogatą historię Formula 1 oprócz świetnych kierowców składają się także wybitni inżynierowie i projektanci bolidów. Żywą legendą tej drugiej grupy jest Gordon Murray. Brytyjczyk od lat 70. XX wieku przyczynił się do wielu tytułów mistrzowskich. Dzięki swoim genialnym pomysłom oraz współpracy ze stajniami Brabham i McLaren wpłynął również na rozwój technologiczny F1. Od 2009 prowadzi własną firmę konsultingową. Za swoją pracę uzyskał sporo nagród oraz najwyższe odznaczenia przyznane przez brytyjską królową Elżbietę II. Dokument opowiada o losach tej wyjątkowej postaci.Rywalizacja FC Barcelony z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii to wielka atrakcja niemal każdego sezonu LaLiga, ale rozgrywki 2006/2007 zostały zapamiętane jako jedne z najbardziej zaciętych w historii. Bilans bezpośrednich spotkań Barçy z Królewskimi okazał się wówczas kluczowy i przesądził o losach tytułu. W tym dwumeczu kibice zobaczyli aż osiem goli i wielkie gwiazdy futbolu takie jak Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, Casillas, van Nisterlooy, Raúl czy Guti. Podczas tych 180 minut nie brakowało ostrych spięć i kontrowersji.Karl-Heinz Rummenigge zajmuje w niemieckim futbolu wyjątkowe miejsce od kilkudziesięciu lat. Był wybitnym napastnikiem m.in. Bayernu Monachium, z którym wywalczył dwukrotnie mistrzostwo kraju oraz Puchar Europy. W piłce klubowej zdobył w sumie 220 bramek w 424 meczach. Święcił także sukcesy z reprezentacją RFN, sięgając m.in. po mistrzostwo Europy i dwa tytuły wicemistrza świata. W narodowych barwach rozegrał 95 spotkań strzelając 45 goli. Dwukrotnie przyznano mu prestiżową Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza globu. Po zakończeniu kariery został działaczem sportowym związanym z Bayernem. Obecnie z licznymi sukcesami pełni funkcję prezesa zarządu monachijskiego klubu. Dokument opowiada o losach tej wyjątkowej postaci.W sezonie 2012/2013 prowadzona przez trenera Jürgena Kloppa Borussia Dortmund prezentowała widowiskowy futbol i była niezwykle popularna w Polsce ze względu na wspaniałe trio Łukasz Piszczek - Jakub Błaszczykowski - Robert Lewandowski. W ostatniej kolejce sezonu BVB zmierzyło się na Signal Iduna Park z walczącym o utrzymanie w Bundeslidze TSG 1899 Hoffenheim. W barwach gości kibice zobaczyli Eugena Polanskiego, który w tamtym okresie był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Spotkanie ze względu na swój przebieg odbiło się szerokim echem w środowisku piłkarskim.Piątek (10 kwietnia):• godz. 20:00- magazyn (na żywo)• godz. 21.00 "Architekci F1: Gordon Murray"• godz. 22.30 Najlepsze mecze: Borussia Dortmund (Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski) - TSG 1899 Hoffenheim (Eugen Polanski) 2012/2013Sobota (11 kwietnia)• godz. 13.00 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 Magyar Nagydíj 2006• godz. 15.00 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 GRAND PRIX DE MONACO 2008• godz. 18.00 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 GRAND PRIX DU CANADA 2008• godz. 20:00- magazyn (na żywo)• godz. 20.30 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 GRAND PRIX DE MONACO 2008• godz. 22.30 "Legendy ligi niemieckiej: Karl-Heinz RummeniggeNiedziela (12 kwietnia):• godz. 11.00 Najlepsze mecze: Real Madryt - FC Barcelona 2006/2007• godz. 13.00 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 GRAND PRIX DE MONACO 2008• godz. 14.00 Najlepsze mecze: FC Barcelona - Real Madryt 2006/2007• godz. 15.00 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2006• godz. 18.00 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 GRAND PRIX DU CANADA 2008• godz. 20:00- magazyn (na żywo)• godz. 20.30 Najlepsze wyścigi Roberta Kubicy: F1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2006godz. 21.00 Dokument: Brytyjscy mistrzowie świataPoniedziałek (13 kwietnia):• godz. 20:00- magazyn (na żywo)