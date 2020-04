Kolekcja MyPrime odkodowana w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

Kolejne prezenty dla abonentów UPC Polska na kwarantannę, a przy okazji także na Wielkanoc i majówkę.

Od 9 kwietniasieć UPC Polska udostępni abonentom telewizji cyfrowej w pakietach Select i Max pakiet premium. Pakiet MyPrime jest dostępny na dekoderach Horizon i Mediabox oraz w aplikacji mobilnej Horizon GO.MyPrime to pakiet filmowo-serialowy premium, oferujący ponad 2000 znanych ze srebrnego ekranu pozycji. Można tam znaleźć treści m.in. od AXN, Kino Polska, Viacom czy TVN. Zróżnicowanie tematyczne sprawia, że zarówno najmłodsi ("Psi Patrol", "Asterix na olimpiadzie", "Blaze" i "Megamaszyny"), jak i dorośli miłośnicy kina ("Pułapka", "Pod powierzchnią", "Pulp Fiction") znajdą coś dla siebie. MyPrime to filmy i seriale w wersji polskiej, nieprzerywane reklamami, bez limitu obejrzeń.Kolekcja MyPrime w dekoderach telewizji cyfrowej UPC Polska jest dostępna w ramach UPC na żądanie. W celu z korzystania z oferty na leży wcisnąć na pilocie przycisk ON DEMAND (dekoder Mediabox) lub VOD (dekoder Horizon) i wejść w dedykowaną sekcję pakietu MyPrime.Kolekcja dostępna jest także w aplikacji Horizon GO. Aby skorzystać z oferty należy wybrać TV, następnie KANAŁY NA ŻĄDANIE i baner MyPrime.Użytkownicy telefonii mobilnej oraz stacjonarnej w UPC Polska otrzymają bez żadnych dodatkowych opłat 30 minut do wykorzystania na komórkowe połączenia międzynarodowe do wybranych krajów przez cały świąteczny weekend - od soboty 11 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia 2020 roku.Promocją objęte zostały komórkowe połączenia do następujących krajów: Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia, Włochy, Austria i Irlandia. Nie wymaga ona aktywacji - dostępna będzie automatycznie przez cały świąteczny weekend.