Akcja #DZIĘKUJĘijuż w Radiu Zet

Łukasz Szewczyk

W niedzielę (12 kwietnia 2020 roku) rusza akcja #DZIĘKUJĘijuż. Słuchacze za pośrednictwem Radia Zet będą mogli podziękować swoim bohaterom dnia codziennego - osobom, które w czasach pandemii pomagają innym.

Podziękowania będzie można składać nagrywając instastories z oznaczeniem @radio_zet, poprzez specjalny formularz dostępny na Radiozet.pl, do którego będzie można dołączać pliki audio i wideo czy zdjęcia, a także zostawiając wiadomość na automatycznej sekretarce dostępnej pod numerem 321 321 321. Nagrane dźwięki będą emitowane codziennie na antenie Radia Zet.Akcję #DZIĘKUJĘijuż uzupełnia charytatywna zbiórka Fundacji Radia ZET wspierana przez Radio ZET. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na rzecz służby zdrowia.Żeby pomóc, należy wysłać SMS o treści DZIEKUJE pod numer 7245 (koszt 2,46 z VAT). Operatorzy komórkowi zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała kwota trafi do najbardziej potrzebujących szpitali w Polsce.Akcja #DZIĘKUJĘijuż! potrwa do 3 maja 2020 roku.