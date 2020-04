Specjalne wydanie "Dzień Dobry TVN" na Wielkanoc

Łukasz Szewczyk

W sobotę (11 kwietnia 2020 roku) z okazji Wielkanocy, na widzów TVN czekać będzie specjalne wydanie programu "Dzień dobry TVN". Anna Kalczyńska oraz Andrzej Sołtysik, dzięki połączeniom na żywo, sprawdzą jak święta spędzają wszyscy prowadzący poranny program stacji.

Tegoroczna Wielkanoc dla wielu będzie inna niż zwykle. Nie wszyscy spotkają się z bliskimi. Dlatego właśnie już od rana prowadzący "Dzień Dobry TVN" podzielą się własnymi sposobami na to jak w tym trudnym czasie spędzić radosne i spokojne święta. Do swoich domów zaproszą widzów Damian Michałowski, Paulina Krupińska, Dorota Wellman, Marcin Prokop, Piotr Kraśko, Kinga Rusin, Małgorzata Ohme oraz Filip Chajzer. Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik będą łączyć się z nimi na żywo, by sprawdzić jak przygotowują się do świąt. Wśród gości, którzy tego dnia zaproszą widzów do siebie będą również Magda Gessler, Justyna Steczkowska oraz Mikołaj Rey.Prowadzący zaprezentują specjalnie przygotowane materiały, w których między innymi Karolina Pisarek zdradzi czym zajmuje się podczas kwarantanny w Miami, a Kamil Glik z rodziną opowie o tym jak wyglądają święta w Monako.