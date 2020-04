Bohaterowie pod ciągłą presją, nowy sezon "MacGyvera". Serialowy maj na kanałach AXN

Łukasz Szewczyk

Nowe sezony seriali "MacGyver" i "Nocna zmiana" oraz "Designated Survivor", "L.A.'s Finest" i "The Brave " w maju na kanałach AXN

to remake kultowego serialu z lat 80. ubiegłego wieku z niezapomnianym Richardem Deanem Andersonem. Nowy MacGyver (Lucas Till) jest młodszy od pierwowzoru, chętniej się bije i nie jest obojętny na wdzięki płci przeciwnej. Jedno pozostało niezmienne - dzięki swoim umiejętnościom potrafi uratować świat za pomocą spinaczy do papieru, zrobić bombę z urodzinowych świeczek i pokonać przeciwnika, używając jedynie gumy do żucia. Sprawy, których rozwiązania się podejmuje są tak wymagające, że korzysta z pomocy zaufanych współpracowników z Wydziału Spraw Zewnętrznych USA (przemianowanego na Fundację Feniksa). W 4. sezonie serialu drużyna MacGyvera zmierzy się między innymi z terrorystami planującymi ataki bronią biologiczną w USA oraz przetestuje zabezpieczenia w laboratorium wojskowym.Serialto historia Thomasa Kirkmana (Kiefer Sutherland), który nieoczekiwanie zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po zamachu terrorystycznym na Kapitol giną wszyscy członkowie amerykańskiej administracji. Zgodnie z obowiązującym prawem, stanowisko szefa Białego Domu niezwłocznie obejmuje tzw. wyznaczony ocalały. Spokojny architekt, pełniący funkcję Sekretarza ds. Budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju Miast, w jednej chwili zostaje prezydentem najpotężniejszego mocarstwa na świecie. Musi odbudować siłę Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, decydować o losach amerykańskich żołnierzy i zmierzyć się z wewnętrznymi rozgrywkami w Waszyngtonie. Tymczasem agentka FBI, Hanna Wells (Maggie Q), odkrywa, że atak na Kapitol mógł stanowić jedynie początek misternego planu objęcia władzy i zmiany ustroju Stanów Zjednoczonych.pokazuje losy lekarzy nocnego dyżuru szpitala San Antonio Memorial. Zespół musi codziennie mierzyć się nie tylko z ludzkimi dramatami i walką o ludzkie życie, ale własnymi problemami, romansami i konfliktami. Trzech lekarzy w zespole wywodzi się z wojska. Dr. TC Callahan (Eoin Macken) jest byłym medykiem wojskowym, który na polu bitwy był świadkiem śmierci własnego brata i zmagał się z syndromem PTSD. Teraz często nie przestrzega zasad i wdaje się w konflikty ze swoją byłą dziewczyną i szefową nocnej zmiany, Dr. Jordan Alexander (Jill Flint), szefem chirurgii i Scottem Clemmensem (Scott Wolf). Jego kolegami są również dwaj byli medycy wojskowi - Dr. Topher Zia (Ken Leung) i Dr. Drew Alister (Brendan Fehr). W 3. sezonie do zespołu dołączy nowa stażystka, Dr. Shannon Rivera (Tanaya Beatty).to spin-off serii filmów Bad Boys, który skupia się na życiu agentki Sydney Burnett (Gabrielle Union). Burnett po akcji przeciwko kartelowi narkotykowemu w Miami postanawia pozostawić przeszłość za sobą i zacząć pracę jako detektyw w Mieście Aniołów. Jej partnerką zostaje Nancy McKenna (Jessica Alba) - pracująca mama z trudną przeszłością. Razem będą musiały stawić czoła najgroźniejszym przestępcom w Los Angeles oraz własnym problemom w życiu prywatnym.Serialopowiada o pracy jednostki wojskowej, wysyłanej na najtrudniejsze misje wojenne i pokazuje jak wiele muszą poświęcić amerykańscy żołnierze, walcząc o pokój na świecie. Dowódcami jednostki są: Patricia Campbell (Anne Heche) - zastępca dyrektora Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony, która ma dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania wywiadowczego i Kapitan Adam Dalton (Mike Vogel) - były członek oddziału Delta. Razem ze swoimi żołnierzami muszą zadbać o życie niewinnych osób i rozwiązać konflikty w najbardziej niebezpiecznych zakątkach świata.