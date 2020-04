Łukasz Szewczyk

Światowe gwiazdy dla służby zdrowia. Koncert "One World: Together At Home" w Canal+

"One World: Together At Home" to niezwykła inicjatywa Lady Gagi, Johna Legenda, Chrisa Martina i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nadchodzący koncert online skupia wielu znanych artystów, przekazujących swoje wsparcie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z epidemią. Emisja koncertu w Canal+.