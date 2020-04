"Mądre zabawy" na antenie MiniMini+

Łukasz Szewczyk

MiniMini+ startuje z nowym, edukacyjnym programem "Mądre zabawy". Dzieci wraz z rodzicami dowiedzą się jak w łatwy i ciekawy sposób spędzić czas na kreatywnych zabawach rozwijających wyobraźnię bez wychodzenia z domu.

MiniMini+ od lat towarzyszy najmłodszym widzom pozwalając im lepiej poznać otaczający ich świat, wspólnie z nimi odkrywając nowe pasje. Programy i bajki emitowane na antenie są starannie dobierane pod kątem wieku oraz możliwości percepcyjnych dzieci. Z myślą o kreatywnym spędzaniu wolnego czasu, kanał MiniMini+, we współpracy ze Smart Kids Planet - Centrum Mądrej Zabawy, zaprasza dzieci wraz z rodzicami na program, który angażuje nie tylko wyobraźnię, ale również rozwija umiejętności manualne."Mądre zabawy" to program składający się z piętnastu pięciominutowych odcinków. W każdym odcinku prowadząca Marta oraz jej pomocniczka Ola, zaprezentują sprytne tricki i rozwiązania. Jak w przepisie kulinarnym dzieci zobaczą jakie składniki są potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu oraz dostaną instrukcję co z nimi robić krok po kroku.Premierowy odcinek programu zostanie wyemitowany 11 kwietnia i będzie utrzymany w tematyce Świąt Wielkanocnych. Widzowie nauczą się jak zrobić króliczka wielkanocnego przy użyciu tylko sześciu elementów, które każdy z nas ma w swoim domu. Wykorzystując skarpetki, włóczki, ryż, nożyczki, mazaki oraz wstążki, zrobimy przepiękną ozdobę wielkanocnego stołu.Emisje programu: w Wielką Sobotę (11 kwietnia) o godz. 08:00, 12:40 i 19:30, w Wielkanocną Niedzielę (12 kwietnia) o godz 07:30 i 11:55 oraz w Wielkanocy Poniedziałek (13 kwietnia) o godz. 09:25 i 12:55. A od wtorku (14 kwietnia 2020 roku) program będzie emitowany codziennie w godzinach 8:00 i 14:50 na antenie MiniMini+