"Made by Gollob". Nowy cykl w nSport+

Łukasz Szewczyk

Kanał Sport+ dla fanów żużla przygotował nowy cykl "Made by Gollob", w którym stacja pokaże 18 zwycięstw Tomasza Golloba w cyklu Grand Prix.

Platforma Canal+ przygotowała nowość dla fanów "Czarnego Sportu". Made by Gollob, czyli cykl 18 zwycięstw Tomasza Golloba w żużlowym Grand Prix to kolejna pozycja - obok "R1. Rezerwowego programu żużlowego" i serii "Zostań w domu z Ekstraligą" - która postara się zaspokoić u kibiców głód żużla.Stacja pokaże m.in. wyścig w szwedzkim Linkoping z 1997 roku, triumfy na torze bydgoskiej Polonii, której Gollob jest wychowankiem, czy też wyścig w szwedzkiej Malilli z 2012 r., w którym "Chudy" - czego nikt się nie spodziewał - zwyciężył po raz ostatni w karierze.Harmonogram wyścigów:• 14.06.1997 r., GP Szwecji, Linkoping - panowały trudne warunki, jednak dla Golloba w tamtych czasach była to woda na młyn. Kiedy było ciężko, Polak jeździł lepiej.• 5.05.2001 r., GP Niemiec, Berlin - pierwszy sztuczny tor w historii. Gollob zaczął słabo, kibice byli zawiedzeni, ale ich idol zaczął nagle wygrywać. W finale Tony Rickardsson ściął Nickiego Pedersena i decyzją sędziów - bieg został powtórzony. W powtórce Gollob pogodził Szweda i Duńczyka, stając na najwyższym stopniu podium.• 25.05.2002 r., GP Polski, Bydgoszcz - kiedy "Chudy" startował u siebie, mówiono, że może jechać z kaskiem założonym tyłem na przód i zamkniętymi oczami, a i tak wygra.• 20.09.2003 r., GP Polski, Bydgoszcz - Mistrz Świata Tony Rickardsson oglądając na monitorze jeden z biegów Golloba, w którym strącił z toru dwóch rywali, stwierdził - wyrażając uznanie dla wyczynu Polaka -że nie nadaje się do żużla.• 18.09.2004 r., 27.08.2005 r., 8.09.2007 r., GP Polski, Bydgoszcz - każdy z wymienionych trzech wyścigów to prawdziwy majstersztyk w wykonaniu Tomasza Golloba.• 26.04.2008 r., GP Słowenii, Krško - jeden z ulubionych torów wychowanka Polonii Bydgoszcz. Choć zaczął niemrawo, później był bezkonkurencyjny. Często mówił, że "Mistrz myli się tylko raz".• 14.06.2008 r., GP Danii, Kopenhaga - choć o sztucznych torach Gollob wypowiadał się nieprzychylnie, na zawodach pokazał wielką klasę. Respekt zawodników budziła ogromna betonowa ściana zlokalizowana na pierwszym łuku, tuż za bandą.• 18.10.2008 r., GP Polski, Bydgoszcz - zwycięstwo pomimo defektu w pierwszym biegu. Wyścigi w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego można określić mianem "Bydgoskiego Kunsztu Golloba".• 15.08.2009 r., GP Skandynawii, Mallila - Gollob rozstawiał rywali po kątach, w zawodach stracił dwa punkty.• 26.09.2009 r., GP Włoch, Terenzano - urodzony w Bydgoszczy żużlowiec zawsze świetnie się spisywał na białym, piaszczystym torze. W tych zawodach "zgubił" jedno oczko.• 22.05.2010 r., GP Czech, Praga - Polak lubił stolicę Czech, choć kilku wyścigów nie wspomina najlepiej. Był wykluczany. Jednak w trakcie tych zawodów wykazał się wielką determinacją, leciały iskry!• 19.06.2010 r., GP Polski, Toruń - pierwsze w historii SGP rozegrane w tym mieście, jak i legendarne, również pierwsze w historii, biało-czerwone podium (Gollob, Holta, Hampel).• 11.09.2010 r., GP Nordyckie, Vojens - jak mawiał Gollob: turniej o czekoladkę. Choć wyścig nie należał do najłatwiejszych - posiadał wiele patentów na ten tor i popisał się "dużym kompletem".• 25.09.2010 r., GP Włoch, Terenzano - słynny półfinał Harris-Hampel. Fotokomórka, analiza, a w jej wyniku - awans tego pierwszego do finału. Zwycięża Gollob i zostaje Indywidualnym Mistrzem Świata!• 11.06.2011 r., GP Danii, Kopenhaga - słynna "beczka śmierci" Tomasza Golloba.• 8.09.2012 r., GP Skandynawii, Mallila - wielkie zwycięstwo Golloba, w finale pokonał późniejszego Mistrza Świata Chrisa Holdera. Nic nie wskazywało na to, że zawody rozegrane w Szwecji będą ostatnimi, w których Polak stanął na najwyższym stopniu podium.