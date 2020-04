Wielkanocne premiery w TVN Style

Łukasz Szewczyk

Święta to szczególny czas z najbliższymi. Wielkanoc w tym roku jest wyjątkowa i będziemy musieli ją spędzić inaczej niż zwykle. Stacja TVN Style przygotowała dla swoich widzów specjalne pozycje programowe.

Już w piątek ciekawymi pomysłami na Święta Wielkanocne prosto ze swoich domów podzielą się z widzami gwiazdy. Magda Gessler zdradzi swój sposób na pyszne jaja faszerowane po polsku w barwionych skorupkach. Anna Starmach podpowie jak można zrobić doskonałe ciasto cytrynowe z tego, co akurat jest pod ręką! Z kolei Anna Kalczyńska przedstawi pomysł na zabawę z dziećmi i szukanie prezentów wielkanocnych. Magda Socha-Włodarska z córeczką pokażą jak zrobić zajączki ze skarpet, a Agnieszka Winnicka ozdobne ptaki z masy papierowej. Premiera programu10 kwietnia o godz. 13:50.W niedzielę 12 kwietnia TVN Style zaprasza widzów na ekskluzywną podróż do prawdziwego raju. Kino na środku oceanu, apartament na rafach koralowych, a może restauracja znajdująca się sześć metrów nad ziemią? W nowym programie(godz. 11.15) przewodnikiem po Malediwach będzie Justyna Adamczyk. Prowadząca pokaże miejsca, gdzie płaci się za niezwykłe doznania z pogranicza sztuki, a najtańszy nocleg kosztuje tyle, co samochód. Poznamy też wizjonerów, którzy robią wszystko, żeby ich goście zapamiętali każdą chwilę spędzoną pod ich dachem. Justyna Adamczyk jest redaktor naczelną jednego z dwóch najważniejszych przewodników kulinarnych na świecie. Prowadzi szkolenia, jest ambasadorką licznych wydarzeń i inicjatyw wspierających rozwój szefów kuchni i promowanie kultury kulinarnej.O godz. 18:30 widzowie TVN Style przeniosą się do Japonii. Jak wygląda życie w Kraju Kwitnącej Wiśni? Co mają ze sobą wspólnego Polacy i Japończycy? Przewodnikiem po świecie, w którym nowoczesność płynnie przenika się z tradycją, będzie Alexa Łuczak.z TVN Style. Zeszłoroczne obchody stuletniej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy Polską i Japonią to dobra okazja, by przyjrzeć się jak dziś wygląda ten tak odległy kulturowo kraj. Choć w wielu dziedzinach Japonia jest światowym pionierem, to nie brakuje tu miejsc, które po prostu przenoszą w czasie. Nazywana krajem kontrastów, zachwyca turystów z całego świata. Alexa Łuczak - polska modelka, która od lat mieszka w Tokio, pokaże widzom wyjątkowe atrakcje - multimedialne muzea Tokio, zabytkowy zamek oraz łaźnie. Zabierze na wycieczkę rowerem nad Morzem Wewnętrznym i do tradycyjnego japońskiego hotelu. To nie wszystko! Spotka się również z innymi Polakami, który postanowili ułożyć sobie życie na drugim krańcu świata. Czy to prawda, że to miejsce pełne niespodzianek?Stacja TVN Style przygotowała również coś specjalnego dla wszystkich fanów podniebnych podróży.(godz. 19.45) to specjalny odcinek programu, w którym widzowie zobaczyczą swoje ukochane załogi pokładowe we wcześniej nieemitowanych scenach. Bohaterowie programu zabiorą widzów w ulubione miejsca i odkryją tajniki swojego zawodu. W specjalnym odcinku stacja zaprasza na podróż do najbardziej fascynujących miast na Ziemi. Tym razem uda się odwiedzić jednocześnie Los Angeles, Seul, Singapur, Nowy Jork, Toronto, Tokio, Miami i Delhi! Niemożliwe? A jednak! No to lecimy.Dodatkowo piątek nowy odcinek seriiprosto z Tokio, w sobotę odkryciez dziennikarką naukową - Karoliną Głowacką. W niedzielę 12 kwietnia można obejrzeć premierowe odcinki programów:. Natomiast o godz. 20:35 program- kilkanaście gwiazd podzieli się swoimi patentami na ten szczególny czas. W programie zobaczymy m.in. Marcina Prokopa, Maję Popielarską, Katarzynę Sokołowską, Michela Morana, Agatę Młynarską, Izę Janachowską, Oliviera Janiaka, Ulę Chincz, Annę Cieślak czy Darię Ładochę z córeczkami. Wielkanocnych!