Wspólna Wielkanoc z TVP. Koncert nadziei, rolnicy szukający żony, premiery filmowe

Łukasz Szewczyk

Światowa pandemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczne Święta Wielkanocne większość polskich rodzin spędzi osobno, czasem niestety w samotności. Z myślą o nich Telewizja Polska przygotowała koncert, który połączy widzów zasiadających przy świątecznym śniadaniu i da im poczucie wspólnoty, przynosząc otuchę i dobrą energię polskich artystów, którzy wezmą udział w tym wyjątkowym koncercie..

Wielki Piątek (10 kwietnia 2020 roku)

Wielka Sobota (11 kwietnia 2020 roku)

Wielkanocna Niedziela (12 kwietnia 2020 roku)

Lany Poniedziałek (13 kwietnia 2020 roku)