"Boże ciało", "Ukryta gra", "Pewnego razu... w Hollywood", "Oda do radości" - wielkanocny weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Boże ciało", "Ukryta gra", "Czarny mercedes", "Pewnego razu... w Hollywood", "Natręt", "oda do radości"

Wielki Piątek na antenie Canal+ upłynie przy premierze komedii akcji(10 kwietnia). Twardy detektyw z LA, tymczasowo niepełnosprawny z powodu operacji oka, zmusza wrażliwego kierowcę Ubera aby pomógł mu dorwać gangstera, który odpowiada za śmierć jego partnerki. Ich wariacka misja przeradza się w konfrontację dwóch wzorców męskości - tradycyjnego i nowoczesnego. Skontrastowanych bohaterów odgrywają Dave Bautista i Kumail Nanjiani.W Wielką Sobotę premiera thrillera(11 kwietnia). Październik 1962 roku. Trwa kryzys kubański, świat znajduje się na krawędzi nuklearnej zagłady. Tymczasem w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki ma odbyć się turniej szachowy, w ramach którego stoczą pojedynek amerykański geniusz i sowiecki mistrz. Międzynarodowa impreza jest jednak zaledwie fasadą, za którą rozgrywa się wojna wywiadów. Polski thriller z hollywoodzkim gwiazdorem Billem Pullmanem.Pierwszy dzień świąt w Canal+ upłynie przy polskich premierach. Pierwsza propozycja to kryminalny(12 kwietnia). II wojna światowa. W okupywanej Warszawie zamordowana zostaje żona prominentnego adwokata. Śledztwo w tej sprawie prowadzi nadkomisarz Rafał Król, działający w sekrecie jako żołnierz podziemia. Janusz Majewski, mistrz kina retro, reżyser "Sprawy Gorgonowej" i "Zaklętych rewirów", przedstawia historyczny kryminał, dla którego za podstawę posłużyła jego własna powieść.Druga propozycja tego dnia to dramat społeczno-religijny Jana Komasy(12 kwietnia). Daniel, wychowanek poprawczaka, czuje kapłańskie powołanie. Wyszedłszy na wolność, zaczyna podszywać się pod księdza. W miasteczku, w którym się zatrzymuje, akurat potrzebny jest duchowy przywódca - lokalna społeczność pozostaje pogrążona w żałobie i skonfliktowana po niedawnej tragedii. "Boże Ciało" zdobyło wiele wyróżnień, w tym nominację do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".W Lany Poniedziałek Canal+ ujawni(13 kwietnia). Ojciec Pio - duchowny z Pietrelciny, włoski kapucyn, święty Kościoła katolickiego. Mistyk i cudotwórca. Stygmatyk, który krwawił przez pięć dekad. Tajemniczy i kontrowersyjny człowiek, będący obiektem licznych ataków ze strony sceptyków. Dokument opowiada o niezwykłym życiu Pio i śledztwach w sprawie jego świętości.Druga propozycja to dokument(13 kwietnia) o pierwszej żeńskiej załodze, która wystartowała w regatach Whitbread Round the World Race. Maiden - to nazwa jachtu, na którym grupa dziewczyn pod wodzą Tracy Edwards wzięła udział w Whitbread Round the World Race, będąc pierwszą kobiecą załogą w historii tych prestiżowych i niebezpiecznych regat. Dokument Alex Holmes jest opowieścią o tym śmiałym przedsięwzięciu i portretem Edwards, osoby nietuzinkowej, rebeliantki i ryzykantki.W Wielki Piątek na antenie HBO premiera horroru(10 kwietnia). Scott (Michael Ealy) i Annie Russel (Meagan Good) są małżeństwem, któremu udaje się kupić wymarzony dom w Dolinie Napa. Kupują go od ekscentrycznego wdowca o imieniu Charlie (Dennis Quaid). Sprawy przybierają jednak dziwny obrót, gdy mężczyzna wciąż pojawia się w domu i ingeruje w życie jego nowych właścicieli.Sprawnie zrealizowane kino z dreszczykiem w reżyserii Deona TayloraNiedzielną Megapremierą HBO będzie film(12 kwietnia). Los Angeles, rok 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth (Brad Pitt) marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają...Dziewiąty film genialnego scenarzysty i reżysera Quentina Tarantino (dwa Oscary - w tym jeden za scenariusz Pulp Fiction) jest hołdem dla złotej ery Hollywood. Produkcja została wyróżniona dwiema statuetkami Oscara oraz ośmioma nominacjami do tej prestiżowej nagrody.Z kolei w Lany Poniedziałek premiera serialu(13 kwietnia). Pewnego dnia Ruby Richardson (Merritt Wever) dostaje SMS-a i pod jego wpływem postanawia porzucić swoje nudne życie na przedmieściach, aby spotkać się ze swoim byłym chłopakiem ze studiów, Billy'm Johnsonem (Domhnall Gleeson). Siedemnaście lat wcześniej kobieta zawarła z nim pakt. Jeśli jedno z nich wyśle sms-a o treści "ucieczka", a drugie odpowie tym samym, obydwoje porzucą wszystko i spotkają się na dworcu Grand Central w Nowym Jorku, aby razem wyruszyć w podróż przez Amerykę.Dodatkowo w HBO premiera czwartego sezonu błyskotliwego serialu komediowego HBO(13 kwietnia), którego bohaterką jest mało pewna siebie młoda AfroamerykankaPiątkową premierą Cinemax będzie film(10 kwietnia). Wysokiej klasy auto z napędem na cztery koła stoi zaparkowane na typowej ulicy w jednej z dzielnic Buenos Aires. Pewien mężczyzna decyduje się włamać do samochodu i ukraść wszystko to, co zdoła z niego wynieść. Kiedy jednak próbuje się z niego wydostać, okazuje się, że drzwi i okna pojazdu są zablokowane. Sytuacja zaczyna bardzo niepokoić włamywacza. Tym bardziej, że ktoś na zewnątrz kontroluje pojazd i wydaje się realizować jakiś perfidny plan... Porywający thriller ukazujący mroczne realia życia w argentyńskiej metropolii.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(11 kwietnia). Trzydziestoletni Simon (Jean-Luc Couchard) pracuje w fabryce i mieszka na zaniedbanej farmie na zapomnianej przez boga i ludzi francuskiej prowincji. Cały swój czas poświęca opiece nad niepełnosprawną siostrą Estelle (Melanie Gaydos), która doznała w dzieciństwie tragicznego w skutkach urazu podczas niewinnej zabawy. Simon cierpi z powodu poczucia winy i depresji. Nadziei szuka w pozaziemskich mocach. Wierzy, że dzięki nim uda mu się uwolnić siebie i siostrę z jarzma cielesnego więzienia. Udany horror z elementami kina science fictionNiedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(12 kwietnia). Bibliotekarz z Brooklynu, Charlie (Martin Freeman), cierpi na rzadkie zaburzenie, które powoduje, że traci on kontrolę nad swoimi mięśniami, gdy tylko ogarniają go silne emocje - zwłaszcza radość. Z tego powodu mężczyzna za wszelką cenę stara się ograniczać mocne wrażenia w swoim życiu. Unika rodzinnych wesel, uroczych małych dzieci i słodkich szczeniaków, a nade wszystko romansów. Kiedy jednak zakochuje się w nim piękna i spontaniczna Francesca (Morena Baccarin), niechętny do podejmowania ryzyka Charlie staje przed trudnym wyborem: stłumić swoje uczucia, czy jednak zaryzykować i pozwolić sobie na miłość?Bezpretensjonalna i pełna sentymentalnego wdzięku komedia romantyczna opowiadająca o wycofanym chłopaku, który zastanawia się, czy podjąć ryzyko i pozwolić sobie na miłość.Z Cinemax 2 premiera filmu(12 kwietnia). Amine (Younes Bouab) kradnie dużą sumę pieniędzy i ucieka przed policją. Przed zatrzymaniem, udaje mu się zakopać gotówkę na pewnym wzgórzu. Po kilku latach zostaje zwolniony z więzienia i wyrusza odzyskać swój łup. Pech jednak chce, że w międzyczasie w miejscu, w którym ukrył pieniądze zbudowano mauzoleum nieznanego regionalnego świętego. Amine osiada w wiosce, która znajduje się nieopodal świątyni i zaczyna kombinować...Świetna komedia z elementami kina kryminalnego.W Lany Poniedziałek na antenie Cinemax "Wesele na końcu świata" (13 kwietnia). Zaręczeni kochankowie Lauren (Miranda Tapsell) i Ned (Gwilym Lee) mają 10 dni, aby pogodzić zwaśnionych, świeżo rozwiedzionych rodziców dziewczyny i spełnić swoje marzenie o bajkowym ślubie. Sprawa jest o tyle trudna, że przeżywająca kryzys wieku średniego matka dziewczyny zniknęła. Para wyrusza w podróż po północnej Australii, aby ją odnaleźć. Po drodze spełniają swoje podróżnicze marzenia i poznają wiele barwnych postaci. Pytanie jednak czy uda im się w końcu odnaleźć kobietę i dotrzeć na wymarzone wesele?Komedia romantyczna rodem z dalekich Antypodów. Będące filmem drogi dzieło Wayne'a Blaira zachwyca świeżym humorem i pięknymi krajobrazami.