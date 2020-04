Polsat Sport otwiera swoje żużlowe archiwum

Łukasz Szewczyk

Po piłce nożnej, siatkówce, tenisie, sportach walki i biathlonie czas na żużel.

W poniedziałek (13 kwietnia 2020 roku) Polsat Sport rozpocznie serię retransmisji najważniejszych wydarzeń w historii czarnego sportu.

Epidemia koronawirusa sparaliżowała tegoroczny terminarz sportu żużlowego, ale nie oznacza to, że fani speedwaya nie doczekają się powrotu swojej ukochanej dyscypliny. Począwszy od poniedziałku 13 kwietnia widzowie Polsatu Sport mogą oglądać cykliczne retransmisje najważniejszych i najbardziej pamiętnych żużlowych wydarzeń w naszym kraju z ostatniego dwudziestolecia. Mowa tu nie tylko o meczach Drużynowych oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski, ale także o turniejach, jak na przykład Złoty Kask czy meczach reprezentacyjnych.- powiedział Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Telewizji PolsatNa inicjatywę Telewizji Polsat bardzo szybko i z wielką przychylnością zareagował Polski Związek Motorowy, który wyraził zgodę na szerokie wykorzystanie archiwalnych transmisji w kanałach sportowych Polsatu.Pierwszym meczem, który przypomni Polsat Sport będzie finał Indywidualnych Mistrzostw Polski z 2005 roku. Po raz pierwszy impreza ta została rozegrana w Tarnowie, ale do historii przeszła za sprawą Janusza Kołodzieja. Wychowanek tutejszej Unii sprawił olbrzymią sensację, pokonując w Jaskółczym Gnieździe faworyzowanych braci Gollobów i sięgając po słynną czapkę Kadyrowa. Był to wyczyn co najmniej tak samo spektakularny jak ubiegłoroczny triumf Kołodzieja w czeskiej rundzie Speedway Grand Prix. Retransmisja finału IMP 2005 rozpocznie się w poniedziałek 13 kwietnia o godzinie 15:00. W niedzielę 19 kwietnia, o tej samej porze, Polsat Sport wyemituje finał Drużynowych Mistrzostw Polski 2005 pomiędzy Polonią Bydgoszcz i Unią Tarnów. W zawodach udział wzięli między innymi Tomasz Gollob i przeżywający wówczas drugą młodość, sześciokrotny mistrz świata - Tony Rickardsson.Szczegółowy plan transmisji obejmujący cykle "Największe Polskie Mecze" z różnych dyscyplin sportu dostępny jest w portalu PolsatSport.pl