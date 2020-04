Odkodowany Canal+ Family na Wielkanoc w UPC Polska. Co w ramówce?

Łukasz Szewczyk

UPC Polska w ramach otwartego okna, na czas Świąt Wielkanocnych, , wszystkim swoim abonentom telewizji cyfrowej udostępni kanał premium Canal+ Family.

Otwarte okno Canal+ Family potrwa od Wielkiej Soboty (11 kwietnia) do końca Lanego Poniedziałku (13 kwietnia 2020 roku). W trakcie jego trwania klienci będą mieli okazję obejrzeć hity prosto z kinowego ekranu, skierowane zarówno do najmłodszych widzów, jak i dorosłych fanów filmowych emocji.W czasie okna otwartego Canal+ Family wyemituje kilkadziesiąt filmów dla całej rodziny, np.: "Miśków 2-óch w Nowym Jorku," "Kaczki z gęsiej paczki", "Klakson i spółka", "Dzieciak, który został królem", "X-Men: Mroczna Phoenix", Odlotowy nielot", "Dzieciak, który został królem", "Mia i biały lew", "Asteriks i Obeliks.: Tajemnica magicznego wywaru", "Kopciuszek. Historia prawdziwa", "Jak wytresować smoka 3", "Co w trawie piszczy", "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3".Canal+ Family w trakcie otwartego okna, w sieci UPC Polska dostępny będzie na kanale 80, zarówno dla użytkowników dekodera Horizon, jak i Mediabox.Przypomnijmy, że aż do końca Majówki sieci UPC Polska udostępniła bezpłatnie kolekcję MyPrime