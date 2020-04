Drugi sezon "Zarazy" na kanale Epic Drama

Łukasz Szewczyk

Ciesząca się popularnością, jedna z największych hiszpańskich produkcji filmowych ostatnich lat, powraca na antenę kanału Epic Drama.

Tło drugiego sezonu stanowi wciąż XVI-wieczna Sewilla, która po okresie epidemii odzyskuje swą pozycję jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych miast na świecie. Okres prosperity przynosi ze sobą gwałtowny wzrost populacji miasta, co przysparza niemałe trudności rządzącym, starającym się wyżywić mieszkańców i zachować ład społeczny. Ogromne nierówności ekonomiczne rodzą niezadowolenie, co z kolei podsyca działalność grup przestępczych. Lokalna mafia, La Garduña, korzysta z koniunktury i niezdolności polityków do nadzorowania miasta, kontrolując prostytucję, sprzedaż alkoholu i czarny rynek żywności.W sześcioczęściowej drugiej serii przyglądamy się losom bohaterów pięć lat po tragicznej w skutkach epidemii. Główny bohater, Mateo (Pablo Molinero), przebywa na Ziemi Ognistej w Nowym Świecie. Kiedy jednak otrzymuje wezwanie Teresy na pomoc (w tej roli Patricia Lopez Arnaiz), decyduje się na powrót do miasta. Tymczasem Valerio (Sergio Castellanos) wciela w życie nauki swojego mentora. Dołącza do Teresy w ryzykownej misji ratowania prostytutek uwięzionych w slumsach Sewilli, tuż pod okiem mafijnego gangu. Wierna zasadom Teresa wykorzystuje swoje pieniądze i uprzywilejowaną pozycję, aby zapewnić kobietom lepszą przyszłość, ukrywając je w zamkniętym klasztorze. To nieuchronnie prowadzi do konfrontacji z La Garduñą i jej przywódcą, Conrado. Cała sytuacja stawia na szali nie tylko życie Teresy i kobiet, które stara się uratować, ale także Valerio, na którego mafia wydaje wyrok śmierci. Wśród mocnych kobiecych postaci pojawia się też Eugenia (Cecilia Gómez) - osoba niezwykle niezależna, otwarta na nowe doznania i tęskniąca za wolnością. Obietnica lepszego życia jest dla niej jak sen, któremu trudno się oprzeć, wkrótce też staje się prawą ręką Teresy i jej lojalną asystentką. Galerię postaci uzupełnia Hrabia Pontecorvo (Federico Aguado ), młody, ambitny urzędnik, któremu rada miasta zleca zaprowadzenie porządku w Sewilli. Odważny żołnierz, pomimo przestróg oficjeli, nalega na zbadanie działalności przestępczej La Garduñy. W tym celu wykorzystuje detektywistyczne zdolności Mateo i pomoc Baezy - lokalnego zawadiaki, wiernego przyjaciela Valerio.Serial już w tym momencie uznawany jest za jedną z najciekawszych propozycji hiszpańskiej telewizji ostatnich lat. Zdjęcia realizowano w blisko 130 lokalizacjach, a 200-osobowa ekipa techniczna z bezprecedensową dokładnością odtworzyła realia XVI-wiecznej Sewilli. Ta nowocześnie zrealizowana, doceniona przez krytyków wysokobudżetowa produkcja (koszt odcinka sięga 1,5 mln euro), bije kolejne rekordy oglądalności, będąc w ostatnich latach absolutnym hitem na Półwyspie Iberyjskim.Seria liczy 6 odcinków.