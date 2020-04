Sporo nowości w ramówce telewizji SportKlub

Łukasz Szewczyk

Zawieszenie większości rozgrywek, spowodowane pandemią koronawirusa, nie oznacza, że sportowi kibicie muszą narzekać na nudę. SportKlub przygotował dla swoich widzów kilka niespodzianek.

#WłączSportKlub / Fot. Sportklub

Jedną z nowości programowych Sportklubu, które pojawiają się w ofercie stacji po wybuchu pandemii jest, który swoją premierę będzie miał już w najbliższy wtorek 14 kwietnia. To ekscytujące wirtualne wyścigi, w których uczestniczą kierowcy znani ze startów w Formule 1 oraz najlepsi gracze e-sportu. Na starcie tych zawodów zameldowali się m.in. Max Verstappen, na co dzień jeżdżący w teamie Red Bull Racing, który zwyciężył już w ośmiu rundach GP, słynny Juan Pablo Montoya, a także mający za sobą przeszłość w F1 Nelson Piquet Jr. Łącznie do rywalizacji staje 20 kierowców różnych wyścigowych serii oraz 20 graczy e-sportowych, wśród których znajdują się czterej Polacy: Kuba Brzeziński, Nikodem Wiśniewski, Zbigniew Siara oraz Maciej Młynek.The Race: All-Star E-Sports Battle to uzupełnienie pokazywanych w Sportklubie od niedawna wyścigów. W tych zawodach, również rozgrywanych w trybie symulacyjnym, biorą z kolei udział zawodnicy z NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series, NASCAR Gander Outdoors Truck Series oraz działacze z samej organizacji NASCAR. Każda kolejna runda transmitowana jest w Sportklubie w sobotnie lub niedzielne popołudnia.Inną nowością, która wiosną pojawi się w ramówce Sportklubu będą relacje z wyścigów. Fani motorsportu będą mieli okazję zobaczyć jak wyglądała rywalizacja w tej serii w 2019 roku. Cały cykl składał się wówczas z dziesięciu rund, z których aż cztery rozegrane zostały we Francji, w tym dwie ostatnie w kultowym Le Mans. Gospodarzami pozostały były: Finlandia, Szwecja, Belgia i Niemcy oraz dwukrotnie Włochy. Relacje z tych widowiskowych zawodów już na początku maja w Sportklubie.Także po długim majowym weekendzie Sportklub startuje z nowym programem,. To ośmioodcinkowy cykl prezentujący najważniejsze wydarzenia z rozgrywanych w Nowej Zelandii na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku zawodów Winter Games, elitarnej imprezy przyciągających na start najlepszych zawodników na świecie. W ciągu 17 dni rywalizacji walczyli oni o medale w 26 konkurencjach. O tym jak wyglądały zmagania w Queenstown, Wanace i Naseby widzowie Sportklubu będą mogli przekonać się już od 4 maja.Dzień wcześniej, w niedzielę 3 maja, na antenie Sportklubu premierowa emisja kolejnego cyklu. Zgodnie z nazwą, znajdą się w nim najciekawsze i najważniejsze walki z całej dotychczasowej historii tej prestiżowej organizacji. Zaprezentowane zostaną one w półgodzinnych odcinkach (łącznie dwudziestu) prezentowanych premierowo w każdy niedzielny wieczór. Nie czekając na maj, już teraz fani sportów walki mogą delektować się, które Sportklub przypomina codziennie (o godz. 23.35) od poniedziałku do piątku. Są to całe gale, które w dwóch ostatnich latach transmitowane były na antenie Fightklubu. Teraz archiwum to dostępne jest także dla widzów bratniej stacji, Sportklubu.Uzupełnieniem archiwum Sportklubu, które stacja odświeża w związku z pandemią koronawirusa, sąoraz. W ramach tych pierwszych rozgrywek widzowie mogą oglądać najciekawsze batalie z tegorocznej kampanii oraz wszystkie mecze Final Four Pucharu Niemiec z ubiegłego sezonu. Z kolei Archiwum Ligi ACB to klasyki nawet sprzed dwóch dekad (jak choćby pokazywane niedawno El Clasico: Real - Barcelona z finału Copa del Rey), a także nieco świeższe, choć również archiwalne spotkania: Club Joventut Badalona - BAXI Manresa, Coosur Real Betis - Barça czy Real Madryt - Betis z sezonu 2017/18.